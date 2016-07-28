FETÖ ABD'de okul açtı

Fetullahçı Terör Örgütü (

FETÖ

), ABD'deki en son

okul

unu Las Vegas'taki bir askeri üste açtı.

FETÖ'nün yeni okulu, ABD Hava Kuvvetleri Harp Merkezine ev sahipliği yapan ve dünyanın en büyük muharebe eğitim misyonuna sahip Nellis Hava Üssü'nde faaliyete başlayacak.

"Coral Academy of Science Las Vegas" adıyla faaliyete geçen okulun açılış töreninde üssün komutanı Albay William Norton, okulun müdürü Ercan Aydoğan'a törenle okulun anahtarını teslim etti.

Temmuz ayında FETÖ'ye devredilen Nellis üssündeki okulun 22 Ağustos'ta yeni dönemine başlayacağı bildirildi.

"Üst düzey yetkililer tarafından korunuyor olmalılar"

5 yıldır FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli (charter) okullarındaki yolsuzlukları araştıran ve "Öldüren Eğitim" (Killing Ed) adlı belgeseli yapan Amerikalı yönetmen Mark S. Hall, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ okullarındaki yolsuzluklardan dolayı birçok kişinin tutuklanıp sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi.

FETÖ'nün Türkiye gibi ABD için de yıpratıcı olduğunu, buna rağmen faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Hall, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütü için, "ABD üst düzey devlet yetkilileri tarafından korunuyor olmalılar." dedi.

Yönetmen Hall'a göre FETÖ, ülke genelinde 150'ye yakın sözleşmeli okul için devletten her yıl yaklaşık 500 milyon dolar fon alıyor.