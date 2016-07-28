Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

FETÖ ABD'de okul açtı

FETÖ'nün ABD'deki en son okulu, Las Vegas'taki Nellis Hava Üssü'nde açıldı. "Coral Academy of Science Las Vegas" isimli okulun 22 Ağustos'ta eğitime başlayacağı öğrenildi.

FETÖ ABD'de okul açtı

FETÖ'nün ABD'deki en son okulu, Las Vegas'taki Nellis Hava Üssü'nde açıldı. "Coral Academy of Science Las Vegas" isimli okulun 22 Ağustos'ta eğitime başlayacağı öğrenildi.

28 Temmuz 2016 Perşembe 10:52
724 Okunma
FETÖ ABD'de okul açtı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), ABD'deki en son okulunu Las Vegas'taki bir askeri üste açtı.

FETÖ'nün yeni okulu, ABD Hava Kuvvetleri Harp Merkezine ev sahipliği yapan ve dünyanın en büyük muharebe eğitim misyonuna sahip Nellis Hava Üssü'nde faaliyete başlayacak.

"Coral Academy of Science Las Vegas" adıyla faaliyete geçen okulun açılış töreninde üssün komutanı Albay William Norton, okulun müdürü Ercan Aydoğan'a törenle okulun anahtarını teslim etti.

Temmuz ayında FETÖ'ye devredilen Nellis üssündeki okulun 22 Ağustos'ta yeni dönemine başlayacağı bildirildi.

"Üst düzey yetkililer tarafından korunuyor olmalılar"

5 yıldır FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli (charter) okullarındaki yolsuzlukları araştıran ve "Öldüren Eğitim" (Killing Ed) adlı belgeseli yapan Amerikalı yönetmen Mark S. Hall, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ okullarındaki yolsuzluklardan dolayı birçok kişinin tutuklanıp sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi.

FETÖ'nün Türkiye gibi ABD için de yıpratıcı olduğunu, buna rağmen faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Hall, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütü için, "ABD üst düzey devlet yetkilileri tarafından korunuyor olmalılar." dedi.

Yönetmen Hall'a göre FETÖ, ülke genelinde 150'ye yakın sözleşmeli okul için devletten her yıl yaklaşık 500 milyon dolar fon alıyor.

AA

Son Güncelleme: 28.07.2016 10:54
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüABDLas VegasABD Hava Kuvvetleri Harp MerkeziNellisAlbay William NortonErcan AydoğanTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ