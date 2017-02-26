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Festival alanına araba girdi: 28 yaralı

ABD'de araba festival alanına girdi: 28 yaralı

Festival alanına araba girdi: 28 yaralı

ABD'de araba festival alanına girdi: 28 yaralı

26 Şubat 2017 Pazar 10:58
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Festival alanına araba girdi: 28 yaralı

ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde geleneksel Mardi Gras Sokak Festivali'ni izleyenlerin arasına arabasıyla giren sürücü, 28 kişinin yaralanmasına neden oldu.

ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde bir kişi arabasıyla sokak festivali izleyen kalabalığın arasına girdi.

Geleneksel Mardi Gras Sokak Festivali'ni izleyenlerin arasına arabasıyla giren kişi, 28 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Polis, olayın bir terör saldırısı olduğundan şüphelenilmediğini, gözaltına alınan şüphelinin alkollü araç kullandığını söyledi.

Olayda yaralanan 28 kişiden 21 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bazılarının durumunun ciddi olduğu bildirildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Abd FestivalMardi Gras Festivali
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