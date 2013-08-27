Fernand fırtınası Meksika'yı vurdu: 13 ölü

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Yetkililer, ülkenin doğusundaki Veracruz eyaletinde yer alan Yecuatla kentinde 4 evin göçük altında kalması sonucu 9 kişinin öldüğünü açıkladı.

Veracruz Valisi Javier Duarte ise Tuxpan kentinde 3 ve Atzalan kentinde de 1 kişinin göçük altında kalarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Toprak kaymaları nedeniyle yolların kapanması üzerine en az 10 kente ulaşım sağlanamadığına işaret eden Duarte, yağışların devam edeceği uyarısında bulundu.

Yüzlerce kişinin okullar ve diğer kamu binalarında kurulan sığınaklara yerleştirildiği eyaletin büyük bir kısmına elektrik verilemiyor.

Şiddetini yitiren fırtınanın saatte 15 kilometre hızla ülkenin kuzeybatısına doğru ilerlediği öğrenildi.