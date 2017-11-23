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Federica Mogherini: AB savunma birliği artık rüya değil

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Savunma ve güvenlik birliği için tüm temel taşlar sonunda inşa edildi." dedi.

Federica Mogherini: AB savunma birliği artık rüya değil

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Savunma ve güvenlik birliği için tüm temel taşlar sonunda inşa edildi." dedi.

23 Kasım 2017 Perşembe 15:19
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Federica Mogherini: AB savunma birliği artık rüya değil

Brüksel'de Avrupa Savunma Ajansı (EDA) 2017 Yıllık Konferansı'nın açılış konuşmasını yapan Mogherini, konferansın Avrupa savunması için önemli gelişmelerin olduğu bir dönemde gerçekleştiğini belirtti.

AB'de savunma alanındaki iş birliğinin önemli boyutlara ulaştığını kaydeden Mogherini, AB içindeki kurumların "daha güvenli bir birlik" inşa etmek için birlikte hareket edeceğini bildirdi.

Savunma birliği artık rüya değil

Mogherini, "AB için ortak bir savunma ve güvenlik sistemi inşa ediyoruz. Artık bu bir plan ve rüya olmaktan çıkarak gerçek oldu. Savunma ve güvenlik birliği için tüm temel taşlar sonunda inşa edildi." diye konuştu.

Bu noktadan sonra üye ülkelerin birlikte savunma kabiliyetlerini geliştirebileceğini aktaran Mogherini, "Artık birlikte hareket ederek krizlerle çok daha iyi baş edebileceğiz, ortaklığımızı geliştireceğiz ve vatandaşlarımıza daha güvenli bir ortam sunabileceğiz." dedi.

Mogherini, mevcut güvenlik sınamalarının tek bir ülke tarafından baş edemeyecek kadar büyük olduğunu, bu bağlamda birlikte hareket etmenin bir gereklilik teşkil ettiğini vurguladı.

AB vatandaşlarının "daha fazla güvenlik ve daha verimli bütçeler" talebini ancak üye ülkelerin güçlerini birleştirerek yerine getirebileceğini kaydeden Mogherini, EDA'nın bu çerçevede önemli bir rol oynadığına dikkati çekti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
ABEDAFederica Mogherini
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