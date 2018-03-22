Fazla çalışan memurun bilgisayarını kapatacaklar

Güney Kore'de, kamu görevlilerinin fazla mesai yapmalarını önlemek için çalışanların bilgisayarlarının cuma günü akşam saatlerinde kapatılması kararı alındı.

BBC'nin haberine göre, sadece başkent Seul'da yürürlüğe girecek bu yeni uygulamayla, kamu görevlilerinin çalışma saatleri aşamalı olarak düşürülecek.

Bilgisayarların kapatılma saatleri aşamalı olarak geri çekilecek

Uygulamaya göre, 30 Mart Cuma günü kamu çalışanlarının bilgisayarları yerel saatle 20.00'de kapatılacak. Nisan ayının ikinci ve dördüncü haftalarındaki cuma günlerinde çalışanlar 19.30'da bilgisayarlarını kapatacak.

Mayıs ayından itibaren ise her cuma günü kamu görevlileri, 19.00'da bilgisayarlarını kapatarak iş yerinden ayrılacak.

Memurlardaki fazla çalışma kültürünün önüne geçilmeye çalışıldı

Seul yönetimi, istisnalar hariç tüm kamu çalışanlarının uymasının zorunlu olduğu bu uygulamayla memurlardaki fazla çalışma kültürünün önüne geçilmeye çalışıldığını açıkladı. Yeni düzenlemeye rağmen, kamu çalışanlarının yüzde 67,1'i, kendilerinin bu uygulamadan muaf tutulmasını istiyor.

Güney Kore, dünyada en fazla çalışma saatinin olduğu ülkelerin başında geliyor. Kamu görevlileri yıllık ortalama 2 bin 739 saat çalışıyor. Bu süre, gelişmiş ülkelerdeki ortalama mesai süresinden bin saat daha fazla.

Güney Kore Meclisi, bu ay başında çıkardığı yasa ile haftalık çalışma saatini 68'den 52'ye düşürmüştü.