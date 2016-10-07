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Fas'ta parlamento seçimleri başladı

Fas’ta parlamento seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Fas'ta parlamento seçimleri başladı

Fas’ta parlamento seçimleri için oy verme işlemi başladı.

07 Ekim 2016 Cuma 09:51
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Fas'ta parlamento seçimleri başladı

 Fas’ta parlamento seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Fas halkı 2011'de gerçekleştirilen anayasa değişikliğinden sonra ikinci defa parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi 19.00'da sona erecek.

Kayıtlı 15 milyon 702 bin 592 seçmenin bulunduğu ülkede seçimlere 30 siyasi parti katılıyor. Seçmenler, parlamentonun Temsilciler Meclisi kanadı için 305'i yerel, 90'ı ulusal çapta olmak üzere toplam 395 milletvekilini belirleyecek.

Koalisyonun büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi, bir önceki hükümeti kuran İstiklal Partisi ve Fas Kralı 6. Muhammed’in danışmanlarından Fuad Ali el-Himme’nin kurduğu Asalet ve Çağdaşlık Partisi arasında geçmesi beklenen seçimleri 92'si yabancı 4 bin gözlemci takip ediyor.

AA

Son Güncelleme: 07.10.2016 09:52
Anahtar Kelimeler:
FasParlamento SeçimleriFas Halkı
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