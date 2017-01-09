MP Genel Sekreteri Emhenned El-Anasır’ın da koalisyona katılımı noktasında kesin bir cevap alamadıklarını belirten Benkiran, RNI ve MP ile koalisyon görüşmelerine devam edemeyeceklerini söyledi.
Koalisyon görüşmelerinde kilit rol oynayan RNI, MP, Halk Gücü Sosyalist Birliği (UNFP) ve Anayasal Birlik Partisi (UC) tarafından yapılan ortak açıklamada, güçlü ve çoğunluğun desteklediği bir koalisyon için UNFP ve UC’nin de hükümette yer alması gerektiği belirtilmişti.
Ülkede geçen ekimde yapılan genel seçimlerde 125 milletvekili ile birinci parti olan PJD lideri Benkiran, Kral 6. Muhammed'den yeni hükümeti kurma görevini almasından bu yana koalisyon hükümeti arayışlarını sürdürüyor.
Fas anayasasına göre, hükümet kurmak için 198 milletvekili sayısına ulaşması gereken Benkiran, önceki gün yaptığı açıklamada, yeni hükümeti kurmak için önceki koalisyon ortakları RNI, MP ve İlerleme ve Sosyalizm Partisi (PPS) ile ön anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.
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