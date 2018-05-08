Fas ve İspanya'dan DEAŞ'a karşı ortak operasyon

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fas istihbarat birimine bağlı terörle mücadele ekiplerinin İspanyol güvenlik güçleri ile ortaklaşa düzenlediği operasyonlar sonucu terör örgütü DEAŞ'ın 5 kişiden oluşan hücresi çökertildi.

Şüphelilerden 3'ü İspanya sınırında yer alan Fenadik kentinde, Fas ve Senegal vatandaşı diğer iki kişi ise İspanya'nın Bilbao kentinde gözaltına alındı.

Zanlıların Suriye ve Irak gibi savaş bölgelerinde bulunan terör örgütü DEAŞ mensupları ile koordineli çalıştıkları tespit edilirken, operasyonlarda askeri teçhizat ve elektronik aletlerin de ele geçirildiği ifade edildi.

Zanlıların emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edileceği kaydedildi.