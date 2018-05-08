Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100600
ALTIN
180.581
DOLAR
4.2866
STERLİN
5.7901
EURO
5.0896
'İkinci baharı' kısa sürdü
'İkinci baharı' kısa sürdü
Tiyatro 'Sınır' tanımadı
Tiyatro 'Sınır' tanımadı
İçimizden Biri : Ayfer Sarısal Öztürk
İçimizden Biri : Ayfer Sarısal...
Amigurumi bebek yapıyor
Amigurumi bebek yapıyor
35 milyar lira harcandı
35 milyar lira harcandı

Fas ve İspanya'dan DEAŞ'a karşı ortak operasyon

Fas ve İspanya güvenlik güçlerinin ortak operasyonları sonucunda, terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla birlikte hareket ettikleri belirlenen 5 kişi yakalandı.

Fas ve İspanya'dan DEAŞ'a karşı ortak operasyon

Fas ve İspanya güvenlik güçlerinin ortak operasyonları sonucunda, terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla birlikte hareket ettikleri belirlenen 5 kişi yakalandı.

08 Mayıs 2018 Salı 14:36
0 Okunma
Fas ve İspanya'dan DEAŞ'a karşı ortak operasyon

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fas istihbarat birimine bağlı terörle mücadele ekiplerinin İspanyol güvenlik güçleri ile ortaklaşa düzenlediği operasyonlar sonucu terör örgütü DEAŞ'ın 5 kişiden oluşan hücresi çökertildi.

Şüphelilerden 3'ü İspanya sınırında yer alan Fenadik kentinde, Fas ve Senegal vatandaşı diğer iki kişi ise İspanya'nın Bilbao kentinde gözaltına alındı.

Zanlıların Suriye ve Irak gibi savaş bölgelerinde bulunan terör örgütü DEAŞ mensupları ile koordineli çalıştıkları tespit edilirken, operasyonlarda askeri teçhizat ve elektronik aletlerin de ele geçirildiği ifade edildi.

Zanlıların emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edileceği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FasIspanyaDeaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bosna Hersek'te genel seçim tarihi belli oldu
Bosna Hersek'te genel seçim tarihi belli oldu
İtalya’daki siyasi belirsizlikler ekonomiyi vurabilir
İtalya’daki siyasi belirsizlikler ekonomiyi vurabilir
Çad tam başkanlık sistemine geçti
Çad tam başkanlık sistemine geçti
Ermenistan'ın yeni başbakanı belli oldu
Ermenistan'ın yeni başbakanı belli oldu
Tehlike çanları Air France için çalıyor
Tehlike çanları Air France için çalıyor
Ruhani'den ABD'ye ambargo mesajı
Ruhani'den ABD'ye ambargo mesajı
'Nükleer anlaşma ABD çekilse bile ayakta kalır'
'Nükleer anlaşma ABD çekilse bile ayakta kalır'
Almanya'da tren kazası
Almanya'da tren kazası
Trump'tan CIA Direktörü adayına destek
Trump'tan CIA Direktörü adayına destek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ