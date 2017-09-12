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Fas'tan Arakanlılar için acil insani yardım

Fas Kraliyet Ordusu tarafından, Arakanlı müslümanlara acil insani yardım malzemesi gönderildi.

Fas'tan Arakanlılar için acil insani yardım

Fas Kraliyet Ordusu tarafından, Arakanlı müslümanlara acil insani yardım malzemesi gönderildi.

12 Eylül 2017 Salı 12:14
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Fas'tan Arakanlılar için acil insani yardım

Fas’ın, katliam ve şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlılariçin acil insani yardım gönderdiği bildirildi.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Myanmar’dan Bangladeş’e kaçan Arakanlı Müslümanlara ulaştırılmak üzere çadır, battaniye ve temel gıda maddelerinden oluşan insani yardımların Bangladeş'e gönderildiği belirtildi.

Bangladeş’in mülteci akını karşısında zor durumda kalmaması için yardımların acil olarak ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, yardımın Fas Kraliyet Ordusu tarafından bölgeye nakledildiği kaydedildi.

150'den fazla köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor. Saldırılarda 150'den fazla köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı.

On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor. 25 Ağustos'dan bu yana Bangladeş'e 290 binden fazla Arakanlı Müslüman ulaştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FasFas Kraliyet OrdusuArakanlılarArakanlı Müslümanlar
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