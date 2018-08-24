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Fas'ta 'Türk lirasına destek ve ABD ürünlerini boykot' kampanyası

Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklara karşı Fas'ta "Türk lirasına destek ve ABD ürünlerini boykot" kampanyası başlatıldı.

Fas'ta 'Türk lirasına destek ve ABD ürünlerini boykot' kampanyası

Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklara karşı Fas'ta "Türk lirasına destek ve ABD ürünlerini boykot" kampanyası başlatıldı.

24 Ağustos 2018 Cuma 17:27
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Fas'ta 'Türk lirasına destek ve ABD ürünlerini boykot' kampanyası

RABAT - RİM BİNDAVUD

ABD yönetiminin Türkiye'ye yönelik ilave çelik ve alüminyum vergisi kararının ardından sosyal medya üzerinden Türkiye'ye ve Türk lirasına destek kampanyası başlatan Faslılar, Türk ürünlerinin satın alınması ve Türkiye'ye seyahat çağrıları yaptı.

"Türkiye'ye yardım etmek görevdir"

Facebook ve Twitter kullanıcılarının Arapça "#Türk Lirasını Destekleyin" hashtagıyla başlattıkları kampanyaya Faslılar yoğun ilgi gösterdi.

Faslı gazeteci Halid Abjeg, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda "ABD'yi boykot et. Amerikan ürünlerini boykot edin. Türkiye'ye yardım etmek görevdir. Türkiye herkesin üstündedir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, hegemonyadan kurtulmak isteyen halklar için bir model"

Türkiye'yle ilgili çalışmalar yapan Faslı araştırmacı İdris Bıvanu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlatılan bu kampanyanın Fas halkının siyasi bilinç düzeyini yansıttığını söyledi.

Bıvanu, "Türkiye şu anda hegemonyadan kurtulmak ve özgür olmak isteyen halklar için bir model teşkil ediyor. Türkiye'nin ABD hegemonyasına karşı tercihlerinin desteklenmesinde gösterilen sınırsız empati bu durumu gözler önüne seriyor." dedi.

Türkiye'nin desteklenmesinin Türk modelinin benimsenmesi anlamına gelmediğini bilakis kendi özel siyasi ve ekonomik modelini geliştirmek isteyen ülkeler için anlamlı ve güçlü bir mesaj içerdiğini ifade eden Bıvanu, Pakistan'dan Fas'a kadar geniş bir coğrafyaya uzanan Türkiye'ye destek kampanyalarının halkların sosyal, demokratik ve siyasi seçimler yapma arzusunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Türkiye'ye verilen desteğin büyüklüğü "ortak aidiyet" duygusundan kaynaklanıyor

Fas'ta yayınlanan "Ahbar el-Yevm" gazetesinin editörü Yunus Miskin, geçen haftaki yazısında, sosyal paylaşım sitelerinde Türkiye'ye verilen destekle ilgili dönen tartışmaların üzerinde durup düşünülmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Miskin, Irak, Suriye, Filistin, Mısır ya da Tunus'ta olduğu gibi Türkiye'de yaşananlara verilen tepkinin de bu denli büyük olmasının "ortak aidiyet duygusu ve kurtuluş özlemiyle" açıklanabileceğini dile getirdi.

Türk ekonomisinin yanında yer alan Müslüman halklar özgürlük ve onurlu yaşam istiyor

Faslı âlim Hammad el-Kabbac, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "Faslıları ve tüm Arap halklarını Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermeye" çağırdı.

Kabbac, yaşanan son gelişmelerin ardından Türkiye'ye verilen büyük destekle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlum halklara arka çıkarak onların desteğini kazanmanın ve küresel emperyalist sistemden kurtulmanın mümkün olduğunu kanıtlamayı başardığını dile getirdi.

"Tüm bunlar, İslam dünyasının yeniden onurlu, kararlarında bağımsız ve refah düzeyi yüksek günlerine geri dönmesine katkı sağlayacak bir İslam birliğinin kurulması için sıkı ve gayretli bir çalışma içine girilmesinin tam zamanı olduğunu gösteriyor." diyen Kabbac, bu fırsatı değerlendirmek için İslam dünyasında bazı girişimler olduğundan bahsetti.

Söz konusu girişimlerden birinin Katar'ın Türkiye'ye yönelik 15 milyar dolarlık yatırım desteği olduğunu kaydeden Kabbac, bu tutumun, ABD'ye karşı Türk ekonomisinin yanında yer alan Müslüman halkların özgürlük ve onurlu yaşam isteğini yansıttığını aktardı.

"ABD kibrine boyun eğmeyen Türklerin yanında yer almaya çağırıyorum"

Din adamı Adil Raffuş da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "adil liderlerin yanında yer alınması" çağrısında bulundu.

Türkiye'nin hem hükümet hem de halk olarak iyilik, refah, insani yardım ve dünya barışının sağlanması konusunda ön sıralarda yer aldığını vurgulayan Raffuş, "Şahsım adına, Müslüman kardeşlerimi ve dünyada özgürlükten yana olan tüm insanları, Donald Trump ile onun Siyonist işbirlikçilerinin liderlik ettiği ABD kibrine boyun eğmeyen Türklerin yanında yer almaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.   

AA

Anahtar Kelimeler:
FasABDürünBoykotTürk Lirası
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