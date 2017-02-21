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Fas'ta FETÖ okulları fiilen kapatıldı

Fas Milli Eğitim Bakanlığı, ülkedeki Fethullahçı Terör Örgütü'ne ait Muhammed Fatih Okulları'nın fiilen kapatıldığını duyurdu.

Fas'ta FETÖ okulları fiilen kapatıldı

Fas Milli Eğitim Bakanlığı, ülkedeki Fethullahçı Terör Örgütü'ne ait Muhammed Fatih Okulları'nın fiilen kapatıldığını duyurdu.

21 Şubat 2017 Salı 16:39
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Fas'ta FETÖ okulları fiilen kapatıldı

Fas Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Muhammed Fatih Okulları'na bağlı tüm eğitim ve öğretim kurumlarının kapatılması yönünde alınan karar gereğince okullar daha önce belirlenen tarihte kapatıldı." denildi.

Açıklamada, eğitim haklarını garanti altına almak için, eğitim ve öğretim ofislerinin önerisi ve ebeveynlerin arzusu doğrultusunda öğrencilerin özel veya devlete ait çeşitli eğitim kurumlarına kayıtlarının yapıldığı aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı, 5 Ocak'ta Fas'ın Tanca kentinde 1993 yılında kurulan Muhammed Fatih Okullarının Kazablanka, Fes, Tatvan ve El-Cedide kentlerinde bulunan toplam 8 şubesi için kapatma kararı almıştı. Bakanlık, kapatma kararının bir ay içerisinde uygulanacağını belirtmişti.

Kazablanka İdari Mahkemesinin, Fas İçişleri Bakanlığının FETÖye ait eğitim kurumlarıyla ilgili verdiği kapatma kararına öğrenci velileri ve okul yönetiminin itirazları aynı mahkeme tarafından reddedilmişti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, itiraz dilekçelerinin, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen bir kararın idari mahkemelerce iptal edilemeyeceği gerekçesiyle kabul edilmediği belirtilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FasFETÖ
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