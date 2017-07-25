FARC partisini kuruyor

Hükümetle barış anlaşmasının ardından silah bırakan FARC’ın yöneticilerinden Ivan Marquez ve Carlos Antonio Lozada, parti çalışmalarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Örgütün hükümetle görüşmelerindeki Başmüzakerecisi Marquez, ağustos sonlarında yönetimin ve yol haritasının belirleneceği bir kuruluş kongresi düzenleyeceklerini bildirdi.

Marquez, kurulacak partinin, Bogota’daki tarihi Bolivar Meydan’ında 1 Eylül'de kamuoyuna duyurulacağını ifade etti.

Barış anlaşmasının uygulamasına dair Kolombiya Kongresindeki tartışmalara dikkati çeken Marquez, “Umarım Kongre toplumun özlem duyduğu uzlaşma ve barışla uyumlu hareket eder.” dedi.

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran'da elindeki son silahı da Birleşmiş Milletler'e (BM) törenle teslim etmişti. Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında yapılan törene Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt Lideri Rodrigo Lonodono katılmıştı.