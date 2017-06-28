FARC artık Kolombiya Devrimci 'Silahsız' Güçleri

MESETAS - Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault, FARC lideri Rodrigo Londono, yabancı konuklar, bakanlar ve yüzlerce FARC militanı, Meta yönetim bölgesine bağlı Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında düzenlenen törenle örgütün yarım yüzyıldan fazla süren silahlı geçmişini noktaladığı tarihi ana şahitlik etti.

Ülkenin 26 farklı noktasında oluşturulan toplanma alanlarında FARC'ın teslim ettiği silahların bulunduğu konteynerler canlı yayınla din adamlarının nezaretinde, imha edilmek üzere açılacakları 1 Ağustos'a kadar kilitlendi.

"Tek silahımız sözümüz olacak." yazılı beyaz tişörtlerle alanda yerlerini alan FARC militanları ve diğer konukları önce Jean Arnault selamladı.

Arnault, "Kolombiya'daki barışın inşasının bu başarısı aynı zamanda uluslararası topluluk için bir umut ve güçlü bir örnek olacaktır." sözleriyle örgüte ait 7 bin 132 silahın artık BM'de olduğunu duyurdu.

Arnault'un ardından kürsüye gelen FARC lideri Londono, hükümete, verdiği sözleri tutma ve örgütün yerel liderlerine yönelik saldırıları durdurması çağrısında bulundu. FARC militanlarının artık demokratik mücadelenin militanları olduğunu ifade eden Londono, bir daha silah kullanmayacaklarına dair verdikleri sözü tekrarladı.

Devlet Başkanı Santos da "İşte bugün Kolombiya Devlet Başkanı olduğuma değdi." diyerek bu tarihi ana dikkati çekti.

Santos, hala yürümeleri gereken bir yol olduğunu ve hükümetin verdiği tüm sözleri tutacağını belirterek FARC'tan da aynı hassasiyeti beklediklerini vurguladı.

Kolombiya'daki barışın gerçek ve geri döndürülemez olduğunu dile getiren Santos, FARC'ın savunduğu fikirleri kabul etmese de demokrasi içinde kalarak şiddete bulaşmadan ifade etmesini sonuna kadar destekleyeceğinin altını çizdi.

Santos konuşmasını, "Bu fırsatı kaçırmayalım. Tek milletiz, tek halkız. Yaşasın barış." diyerek noktaladı.

FARC militanlarından oluşan grubun misafirlere yerel müzik dinletisinde bulunduğu törenin sonunda Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, daha önce kendisine hediye edilen ve Nobel Barış Ödülü Sahipleri Zirvesi'nde ilk kez görüntülenen, küreğe dönüşen silah heykelini FARC lideri Londono'ya armağan etti.