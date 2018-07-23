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'Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları din savaşı çıkarmayı amaçlıyor'

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya sürekli baskın düzenlemesinin bir din savaşını ateşlemeyi amaçladığını belirtti.

'Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları din savaşı çıkarmayı amaçlıyor'

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya sürekli baskın düzenlemesinin bir din savaşını ateşlemeyi amaçladığını belirtti.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:57
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'Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları din savaşı çıkarmayı amaçlıyor'

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksaya sürekli baskın düzenlemesinin bir din savaşını ateşlemeyi amaçladığını belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanında bulunan Müslümanların inancına dokunan bu girişimler, Kudüs'ün Arap-İslam dokusunu asla değiştiremeyecektir. Ancak bu girişimlerin sürdürülmesi bölgeyi bir din savaşına sürükleyecektir." ifadesini kullandı.

Şeyh Hüseyin, Mescid-i Aksa'nın maruz kaldığı baskınların, tarihi gerçekleri saptırma planlarının bir ürünü olduğunu vurguladı.

Fanatik Yahudilerin İsrail polisinin yoğun güvenliği altında kitleler halinde Mescid-i Aksa'nın avlularına girmelerinin kutsal şehirde büyük bir gerilime neden olduğunu belirten Şeyh Hüseyin, "Bizim halkımızın evlatları yeni bir olay çıkarmaya çalışan bu girişimlere karşı sağduyuludur. Ancak halkımız Aksa'yı savunuyor ve savunmaya da devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

"Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarının din savaşı çıkarmayı amaçladığını" vurgulayan Şeyh Hüseyin, başta Mescid-i Aksa olmak üzere Kudüs’teki kutsal alanlara yönelik saldırıların son bulması çağrısında bulundu.

Şeyh Hüseyin, "Kudüs ve Kudüs'teki kutsallar üzerinde hak sahibi olanlar bizleriz. Her ne pahasına olursa olsun bundan vazgeçmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde, İbrani takvimine göre sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü sayılan Tişa BeAv günü dolayısıyla sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı açıklamada, sabah ve öğleden sonra bin 336 fanatik Yahudi'nin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi korumasında baskın düzenlediğini belirtmişti.

Mescid-i Aksa'nın kapılarında Müslümanlar ile fanatik Yahudiler arasında bir dizi arbedenin yaşandığını belirten Dibs, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine tepki gösteren 6 Filistinlinin gözaltına alındığını söylemişti.

Baskın düzenleyen Yahudilerin sayısında "ciddi artış"

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısında geçen yıla oranla ciddi artış yaşanması dikkati çekti.

Yahudilerin, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini destekleyen İsrailli "Yara" adlı derneğin bir süre önce yayımladığı raporda, geçen yıl Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimci sayısı toplamda 22 bin 256 iken, bu yılın ilk altı ayında söz konusu sayının 22 bin 206'ya ulaştığı belirtildi. Raporda, "Yıl sonunda bu sayının rekor seviyeye ulaşması bekleniyor." ifadesine yer verildi.

Son günlerde yapılan baskınlarla birlikte Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudilerin sayısı, geçen yılki rakamı aşarak 23 bini geçmiş durumda.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KudüsMescid-i AksaFilistin Müftüsü Şeyh Hüseyin
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