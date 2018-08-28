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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa’ya baskın

İsrail polisi eşliğindeki 190 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa’ya baskın

İsrail polisi eşliğindeki 190 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

28 Ağustos 2018 Salı 13:38
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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa’ya baskın

İsrail polisi eşliğindeki 190 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’nın güneybatı bölgesindeki Fas (El-Meğaribe) Kapısı'nı Yahudilerin girişi için açtığını belirtti.

Dibs, açıklamasında, 190 fanatik Yahudi'nin İsrail polisi koruması altında Harem-i Şerif’e baskın düzenlediğini ifade etti.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonraki seanslarda Mescid-i Aksa'ya giriyor.

İsrail polisinin son dönemde Filistinlilere ve Harem-i Şerif görevlilerine yönelik uygulamalarını sertleştirdiği bir dönemde Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi dikkat çekiyor.

Fanatik Yahudilerin Aksa’ya baskın düzenlemesi, bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbedeye dönüşmesine neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid -i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KudüsMescid-i AksaFanatik YahudilerDoğu Kudüs
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