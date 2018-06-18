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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Kudüs'te 100'ün üzerinde fanatik Yahudi'nin, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın yaparak girdiği bildirildi.

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Kudüs'te 100'ün üzerinde fanatik Yahudi'nin, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın yaparak girdiği bildirildi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 16:35
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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisi eşliğindeki bir grup fanatik Yahudi'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, bu sabah 103 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

İsrail polisi eşliğinde Megaribe Kapısı'ndan giren fanatik Yahudiler bir süre Aksa'nın avlusunda dolaştı.

Öte yandan İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın koruma müdürü Abdullah Ebu Talib'i gözaltına aldı. Gözaltı için herhangi bir gerekçe göstermeyen İsrail polisi, Ebu Talib'i yakındaki gözaltı merkezinde bir süre tuttuktan sonra serbest bıraktı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa yerleşkesine gözetleme noktası kurdu

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs'in verdiği bilgiye göre, İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın doğu yönündeki Er-Rahme Kapısı'nın kubbesine gözetleme noktası kurdu.

Mescid-i Aksa'nın muhafızlarını bölgeden uzaklaştıran İsrail polisi, ramazan ayının son gününde Filistinli Müslümanların Er-Rahme Kapısı yakınına diktiği ağaçları da söktü.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsrail PolisiFanatik YahudilerDoğu KudüsMescid-i Aksa
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