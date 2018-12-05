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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisi eşliğindeki 150'den fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisi eşliğindeki 150'den fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:49
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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

KUDÜS

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın güneybatı bölgesindeki Fas (El-Meğaribe) Kapısı'nı Yahudilerin girişi için açtığını belirtti.

Dibs, 152 fanatik Yahudi'nin İsrail polisi koruması altında Harem-i Şerif'e baskın yaptığını ifade etti.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonraki seanslarda Mescid-i Aksa'ya giriyor.

Bugün dördüncü günü kutlanan Yahudiliğin önemli bayramlarından Hanuka (Işık) münasebetiyle fanatik Yahudiler, sık sık "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.

İsrail polisinin Filistinlilere ve Harem-i Şerif görevlilerine yönelik uygulamalarını sertleştirdiği bir dönemde Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi dikkat çekiyor.

Fanatik Yahudilerin Aksa baskınları, bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbedeye neden oluyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Fanatik YahudilerMescid-i AksaBaskın
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