Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

KUDÜS

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın güneybatı bölgesindeki Fas (El-Meğaribe) Kapısı'nı Yahudilerin girişi için açtığını belirtti.

Dibs, 152 fanatik Yahudi'nin İsrail polisi koruması altında Harem-i Şerif'e baskın yaptığını ifade etti.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonraki seanslarda Mescid-i Aksa'ya giriyor.

Bugün dördüncü günü kutlanan Yahudiliğin önemli bayramlarından Hanuka (Işık) münasebetiyle fanatik Yahudiler, sık sık "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.

İsrail polisinin Filistinlilere ve Harem-i Şerif görevlilerine yönelik uygulamalarını sertleştirdiği bir dönemde Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi dikkat çekiyor.

Fanatik Yahudilerin Aksa baskınları, bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbedeye neden oluyor.