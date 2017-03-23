'Failin uluslararası terörden ilham aldığını düşünüyoruz'

LONDRA

İngiltere'nin terörle mücadeleden sorumlu en üst düzey polis müdürü Mark Rowley, Londra'daki terör saldırısının failinin "uluslararası terörden ilham aldığını" varsaydıklarını açıkladı.

Scotland Yard önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rowley, "Bu aşamada saldırganın kimliğiyle ilgili yorumda bulunmayacağım ancak varsayımımız, uluslararası terörden ilham aldığı yönünde." dedi.

"Yaralanan polislerden 2'sinin durumu ciddi"

Saldırıda 5 kişinin öldüğünü ve yaklaşık 40 kişinin yaralandığını belirten Rowley, bunların bir kısmının yaralarının ciddi olduğunu kaydetti. Rowley, yaralanan 3 polisten 2'sinin durumunun ciddi olduğunu söyledi.

Olay yeri incelemesinin bu gece boyunca süreceğini aktaran Rowley, soruşturmada yüzlerce polisin görev aldığını ve saldırganın motivasyonu, hazırlığı ve bağlantıları üzerinde durulduğunu bildirdi. Rowley, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinin de incelendiğini aktardı.

Saldırının ardından giriş çıkışların durdurulduğu parlamento binasının tahliyesinin tamamlandığını anlatan Rowley, parlamentonun bugün normal çalışma düzenine döneceği bilgisini verdi.