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Ezidilerin liderinden terör örgütü PKK'ya tepki

Ezidilerin lideri Mir Tahsin Beg, "PKK’lıların kesinlikle Sincar ilçesini boşaltmalarını istiyoruz." dedi.

Ezidilerin liderinden terör örgütü PKK'ya tepki

Ezidilerin lideri Mir Tahsin Beg, "PKK’lıların kesinlikle Sincar ilçesini boşaltmalarını istiyoruz." dedi.

03 Mart 2017 Cuma 16:01
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Ezidilerin liderinden terör örgütü PKK'ya tepki

Ezidilerin lideri Mir Tahsin Beg, terör örgütü PKK'nın Musul'un Suriye sınırındaki Sincar ilçesinden çıkması gerektiğini söyledi.

Erbil'de yerel medyaya konuşan Beg, Sincar'da Suriyeli Peşmergeler ile terör örgütü PKK'lılar arasında çıkan çatışmalar üzerine bir bildiri yayınlamaya karar verdiklerini belirtti.

Ezidi halkın yaşadığı ve bir süre önce terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Sincar'da çatışma istemediklerini anlatan Beg, Ezidilerin yaşadığı Sincar, Sinune, Hanesur ve diğer tüm bölgelerin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kontrolünde olmasını istediklerini dile getirdi.

Beg, "PKK’lıların kesinlikle Sincar ilçesini boşaltmalarını istiyoruz." dedi.

Sincar'daki çatışmanın arkasında "Maliki'nin parmağı olduğu" iddiası

Sincar Kaymakamı Mahma Halil ise Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, Sincar'da terör örgütü PKK ile Peşmergeler arasında çıkan çatışmanın arkasında eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin parmağı olduğunu öne sürdü.

Sincar'da oynanmak istenen oyunlara göz yummayacaklarını belirten Halil, "Yapılan bu silahlı saldırıyla PKK uluslararası bir çete olduğunu kanıtladı. DEAŞ'tan temizlenmiş Sincar ilçesinde PKK'nın ne işi var. Provokasyon ve istikrarsızlık getirmek için bölgeden çıkmıyorlar." ifadelerini kullandı.

Musul'un Sincar ilçesinde terör örgütü PKK'ya bağlı militanlar ile Suriyeli Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada, 4 Peşmerge ile 3 PKK'lı teröristin yaralandığı belirtilmişti. Terör örgütü PKK, Sincar bölgesindeki Irak-Suriye sınırına Peşmergelerin konuşlandırmasını bölgedeki varlığına yönelik bir tehdit olarak görüyor.

Terör örgütü PKK, Ağustos 2014'te DEAŞ'ın Sincar ilçesine saldırmasını bahane ederek bölgede varlık göstermeye başlamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ezidilerin Lideri Mir Tahsin BegPKKMusulSincarMahma HalilKDP
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