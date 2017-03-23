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Eyfel Kulesi Londra'daki terör kurbanları anısına karartıldı

Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nin ışıkları Londra'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına söndürüldü.

Eyfel Kulesi Londra'daki terör kurbanları anısına karartıldı

Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nin ışıkları Londra'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına söndürüldü.

23 Mart 2017 Perşembe 10:22
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Eyfel Kulesi Londra'daki terör kurbanları anısına karartıldı

PARİS

Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nin ışıkları Londra'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına saygı amacıyla söndürüldü.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun talimatıyla ışıkları gece yarısı söndürülen kule karanlığa büründü.

Ayrıca Hidalgo, Londra Belediye Başkanı Sadık Han'a terör saldırısı dolayısıyla dayanışma mesajı gönderdi.

Mesajında Paris ve Londra'nın asırlardır yakın dostluk ilişkilerine sahip iki başkent olduğunu vurgulayan Hidalgo, "Avrupa'nın bu iki başkenti, aynı özgürlük ve demokrasi tutkusuna bağlı kentlerdir. Bu kozmopolit ve hoşgörü sahibi iki kent ayrıca, farklı kültürlere verdiği değerle artan güçleriyle dünyaya açılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Eyfel KulesiLondraTerör Kurbanı
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