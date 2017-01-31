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Eyfel Kulesi Kanada'daki saldırıda ölenlerin anısına karartıldı

Paris'in simgesi Eyfel Kulesi, Kanada'daki cami saldırısında ölenlerin anısına karartıldı.

Eyfel Kulesi Kanada'daki saldırıda ölenlerin anısına karartıldı

Paris'in simgesi Eyfel Kulesi, Kanada'daki cami saldırısında ölenlerin anısına karartıldı.

31 Ocak 2017 Salı 08:38
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Eyfel Kulesi Kanada'daki saldırıda ölenlerin anısına karartıldı

Fransa’nın başkenti Paris’in simgesi ünlü Eyfel Kulesi, Kanada’nın Quebec eyaletinin başkenti Quebec City'de bir camiye yapılan terör saldırısında ölenlerin anısına gece yarısından itibaren tamamen karartıldı.

Kanada'da camiye silahlı saldırı: 6 ölü

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo yaptığı yazılı açıklamada, "Fanatikler tarafından sivil masum insanların canına kast eden bu korkunç terör saldırısını şiddetli kınıyorum." tepkisini dile getirdi.

"Şehirlerimiz bu tehdide karşı dayanışma içinde olmayı sürdürecektir"

Paris halkının kurbanların aileleri ile dayanışma içinde olduğunu kaydeden Hidalgo, "Paris halkının, Quebec halkı ile dayanışmasını göstermek amacıyla Eyfel Kulesi'nin ışıkları pazartesi gece yarısında söndürülecek. Şiddet ve barbarlık sınır tanımasa bile, şehirlerimiz bu tehdide karşı dayanışma içinde olmayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Kanada'nın Quebec eyaletinde İslam Kültür Merkezinde yatsı namazı için toplanan cemaati hedef alan ve 3 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ParisKanadaEyfel KulesiCami
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