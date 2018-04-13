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Eyfel Kulesi grev nedeniyle ziyarete kapatıldı

Fransa'da çok sayıda sektörde devam eden grevlere, ülkenin sembollerinden Eyfel Kulesi çalışanlarının da katılması nedeniyle tarihi mekanın ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Eyfel Kulesi grev nedeniyle ziyarete kapatıldı

Fransa'da çok sayıda sektörde devam eden grevlere, ülkenin sembollerinden Eyfel Kulesi çalışanlarının da katılması nedeniyle tarihi mekanın ziyarete kapatıldığı bildirildi.

13 Nisan 2018 Cuma 13:52
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Eyfel Kulesi grev nedeniyle ziyarete kapatıldı

Fransa'da çok sayıda sektörde devam eden grevlere, ülkenin sembollerinden Eyfel Kulesi çalışanlarının da katılması nedeniyle tarihi mekanın ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Eyfel Kulesinin işletmesinden sorumlu şirket, yaptığı yazılı açıklamada, kulenin ziyarete kapatıldığını belirtti.

Açıklamada, kulenin güvenliği ve işleyişinden sorumlu görevlilerin bir kısmının greve gitmesi nedeniyle bu kararın alındığı kaydedildi.

Çalışanların grevinin ne kadar süreceği hakkında bilgi paylaşılmayan açıklamada, kule çevresi ve bahçesinin ziyaret edilebileceği bildirildi.

Gustave Eiffel tarafından 1889 Dünya Fuarı (Expo) için inşa edilen 324 metre yüksekliğindeki kule, geçen yıl 6 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edildi.

Kule, dünyada ücret ödenerek ziyaret edilen tarihi yapılar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Fransa'da bir süredir demiryolu, havacılık, temizlik, enerji ve güvenlik sektörü çalışanlarının katıldığı grevler devam ediyor. Öte yandan, memurlar, emekliler ve öğrencilerin protesto gösterileri da sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaEyfel KulesiEyfel Kulesi çalışanları1889 Dünya Fuarı
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