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Exxonmobil'in sondaj gemisi Rum yönetimi için bölgede

Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı hidrokarbon arama çalışmaları kapsamında ExxonMobil'e ait sondaj gemisinin çalışma alanına gittiği bildirildi.

Exxonmobil'in sondaj gemisi Rum yönetimi için bölgede

Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı hidrokarbon arama çalışmaları kapsamında ExxonMobil'e ait sondaj gemisinin çalışma alanına gittiği bildirildi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:03
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Exxonmobil'in sondaj gemisi Rum yönetimi için bölgede

ATİNA

Amerikan enerji şirketi ExxonMobil'e ait sondaj gemisinin hidrokarbon arama çalışmaları yapmak üzere Kıbrıs'ın güneyindeki bölgeye gittiği bildirildi.

Atina Haber Ajansının (AMNA) haberine göre, "Stena IceMax" isimli sondaj gemisi, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı ilan ettiği sözde 10'uncu parsel olarak isimlendirilen bölgeye ulaştı.

Haberde, gemide hazırlık çalışmalarının yapıldığı, 15 Kasım'dan sonra sondajın başlayacağı belirtildi.

Öte yandan, Rum kesiminin 25 Şubat 2019'a kadar bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin Navtex ilan ettiği kaydedildi.

Türkiye'den tepki

Rum kesiminin, KKTC ve Türkiye'nin hak iddia ettiği bölgelerde tek taraflı ihale ve arama çalışmaları çabası, Türkiye tarafından tepkiye neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve KKTC dışlanarak adeta gasbedilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Savunma Bakanı Hulusi Akar da "Muhataplarımız; mavi vatan denizlerimizde hukuki ve tarihi hak ve menfaatlerimizin ihlal edilmesine asla müsaade etmeyeceğimizi, Ege ve Akdeniz’de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını bilmelidirler." demişti.

Bu yılki hidrokarbon arama çalışmalarına müsaade edilmemişti

İtalyan enerji şirketi ENİ'ye ait bir sondaj gemisi, çalışmalarda bulunmak üzere Kıbrıs açıklarına yaklaşması üzerine Türk savaş gemilerince uzaklaştırılmıştı.

ENİ'ye Rum yönetimi tarafından ihale edilen arama bölgesi aynı zamanda Türkiye'nin olası Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisinde bulunuyordu. Rum kesiminin sözde 1, 4, 5, 6, ve 7'nci parseller olarak adlandırdığı bölgeler, Türkiye'nin olası MEB alanı ile çakışıyor.

ExxonMobil'in arama yapmayı planladığı sözde 10'uncu parsel adı verilen alan, Türkiye ile KKTC MEB'leriyle çakışmamasına karşın, Ankara, Rumlar tarafından KKTC'nin hakları hiçe sayılarak tek taraflı arama çalışmaları yapılmasına karşı çıkıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ExxonmobilSondaj GemisiGüney Kıbrıs Rum Yönetimi
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