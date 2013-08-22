Ev hapsinde tutulacak

KAHİRE



Mısır'da geçici hükümetin Başbakanı Hazim el-Biblavi, başkomutan vekili sıfatıyla tutuklu yargılandığı son davadan beraat eden devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in ev hapsinde tutulmasına karar verdi.



Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Biblavi'nin ülkede ilan edilen olağanüstü hali göz önünde bulundurarak, Mübarek'in ev hapsinde tutulması talimatını verdiği ifade edildi.



Tutuklu yargılandığı davalardan beraat eden Mübarek'in birkaç saat içinde ev hapsine alınması bekleniyor. Biblavi'nin bu talimatının ardından Mübarek'in serbest bırakılması, Başsavcılığın vereceği nihai karara bağlı olacak.





AA