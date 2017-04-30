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Etiyopya'nın raylarını Türkler inşa ediyor

Yapı Merkezi, Etiyopya'nın kuzeyini demir ağlarla örüyor.

Etiyopya'nın raylarını Türkler inşa ediyor

Yapı Merkezi, Etiyopya'nın kuzeyini demir ağlarla örüyor.

30 Nisan 2017 Pazar 09:21
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Etiyopya'nın raylarını Türkler inşa ediyor

Yapı Merkezi, Etiyopya'nın kuzeyinde yapımına devam ettiği demir yolu projesiyle Afrika kıtasını demir ağlarla örüyor.

Yapı Merkezi Proje Müdür Yardımcısı Bahadır Sönmez, Etiyopya'da yaklaşık üç yıldır devam eden demir yolu projesiyle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Projenin 2020 yılında tamamlanacağını aktaran Sönmez, "Projemiz, Awash Waldia ve Hara Gabaya şehirleri arasında toplamda 391 kilometrelik bir mesafeyi kapsıyor." dedi.

Sönmez, projeye 10 istasyonun dahil olduğunu belirtirken iş bitimine kadar 12 tünel açmış, 48 köprü ile 8 trafo inşa etmiş olacaklarına vurgu yaptı.

Sönmez, projede 2 bin 400'ü Türk, toplam 6 binden fazla kişinin çalıştığını belirterek, "Projenin 270 kilometrelik ilk etabının yüzde 80'e yakını bitti. Projenin ikinci etabının yapımına da kısa süre içinde başlayacağız." diye konuştu.

Sönmez, Afrika kıtasında Etiyopya'dan başka Cezayir, Senegal ve Tanzanya'da da demir yolu inşaatı çalışmaları yaptıklarını hatırlattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
EtiyopyaDemiryolu Projesi
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