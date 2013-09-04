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Esma'nın son anlarının görüntüleri ortaya çıktı

Mısır'da darbe karşıtı göstericilere müdahale sırasında hayatını kaybeden Esma el-Bilteci'nin son görüntüleri ortaya çıktı.

Esma'nın son anlarının görüntüleri ortaya çıktı

Mısır'da darbe karşıtı göstericilere müdahale sırasında hayatını kaybeden Esma el-Bilteci'nin son görüntüleri ortaya çıktı.

04 Eylül 2013 Çarşamba 07:49
806 Okunma
Esma'nın son anlarının görüntüleri ortaya çıktı
İSTANBUL

Mısır'da güvenlik güçlerinin Rabiatul Adeviyye Meydanı'ndaki darbe karşıtı göstericilere müdahalesinde hayatını kaybeden Esma el-Bilteci'nin son görüntüleri ortaya çıktı.

Vurulduktan sonra meydandaki sahra hastanesine kaldırılan Esma'nın, sedyeden sonsuzluğa uzanan son anları videoya çekildi. İlk kez ortaya çıkan görüntülerde, Esma'nın bir taraftan acıya direnmeye çalışırken bir taraftan da sürekli dua okuduğu görülüyor.

Görüntülerde, sedyede serum takılan ve kan kaybı önlenmeye çalışılan Esma'nın o esnada bilincinin açık olduğu fark ediliyor. Esma'nın 50 saniyelik görüntü bittikten kısa bir süre sonra bilincini kaybettiği ve sonra da ruhunu teslim ettiği belirtildi.

Mısır'daki darbe karşıtı direnişin sembolü olan Esma'yı bu son anında ağabeyi Ammar'ın da bir an olsun yalnız bırakmadığı görüldü.

Henüz 17 yaşında gencecik bir kız olan Esma'nın ölümü tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Babası İhvan'ın liderlerinden Prof. Dr. Muhammed elBilteci'nin, Esma'nın ölümünün ardından kızına ithafen kaleme aldığı duygu yüklü mektup da milyonlarca kişiyi derin hüzne boğmuştu.

 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı bir televizyon programında bu mektup okunurken gözyaşlarını tutamamıştı.

Esma el-Bilteci'nin annesi Sena el-Bilteci, AA'ya verdiği röportajda, “Sahra Hastanesi'ne gittiğimde şehitler ve ağır yaralılarla karşılaştım. Esma’nın yanına gittiğimde sabırlı ve metanetliydi. 'Ya Rab, Ya Allah' diyordu. Yüzünü siliyordum ve kendisine 'Hayatım sabret, metanetli ol' derken bana 'Anneciğim ben iyiyim' diyordu. Beni rahatlatmak istiyordu. Onu ameliyat odasına bıraktım ve çıktım, birkaç dakika sonra şehit olduğu haberi geldi" demişti.

Darbe karşıtlarına yönelik başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan Esma'nın babası tutuklanırken, ağabeyi Ammar ise daha sonra serbest bırakılmıştı.

AA

Son Güncelleme: 04.09.2013 07:50
Anahtar Kelimeler:
Esma El-Bilteci
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