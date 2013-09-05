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Eski Savunma Bakanı Habib, Esed rejiminden ayrıldı

Suriye Devrimci Birliği Komutanı Rahhal, Nusayri olan Habib'in Esed rejiminden ayrıldığını belirterek, "Nusayriler, rejimin yavaş yavaş uçuruma sürüklendiğinin farkına varıyor" dedi.

Eski Savunma Bakanı Habib, Esed rejiminden ayrıldı

Suriye Devrimci Birliği Komutanı Rahhal, Nusayri olan Habib'in Esed rejiminden ayrıldığını belirterek, "Nusayriler, rejimin yavaş yavaş uçuruma sürüklendiğinin farkına varıyor" dedi.

05 Eylül 2013 Perşembe 08:11
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Eski Savunma Bakanı Habib, Esed rejiminden ayrıldı
İSTANBUL

Eski Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Habib, Esed rejiminden ayrıldı.

Suriye Devrimci Birliği Komutanı Ahmed Rahhal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nusayri olan Habib'in Esed rejiminden ayrıldığını belirterek, "Nusayriler, rejimin yavaş yavaş uçuruma sürüklendiğinin farkına varıyor. İster Alevi, ister Sünni isterse Hıristiyan olsun Esed rejiminden ayrılacak herkesi teşvik ediyoruz" dedi.

Nusayrilerin Suriye halkının bir parçası olduğunu dile getiren Rahhal, "Biz, başlangıçtan beri Nusayrilere rejimin yandaşlığını bırakmaları ve kaderlerini rejimin kaderinden ayırmaları gerektiğini ifade ettik. Onlar, bu mesajımızı geç anladılar. Yine de bu ayrılışı memnuniyetle karşıladığımızı belirtiyor ve diğerlerini de rejimden ayrılıp Suriye halkının yanında yer almaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Bu tür ayrılmaların rejim üzerinde olumsuz etkileri olduğuna işaret eden Rahhal, "Nusayrileri tanıyanlar, Lazkiye ve Tartus Nusayrilerinden, rejimden ayrılanların sayısının nasıl arttığını görecekler" ifadesini kullandı.

Rahhal, Habib'in Türkiye'ye sığındığı yönündeki iddialara ilişkin, "Bu yönde istihbarat aldık ancak bu haberi henüz teyit edemedik" dedi.

Habib, Suriye'de halk ayaklanmasının başladığı 2011 yılından bu yana Esed rejiminden ayrılan en üst rütbeli kişi olma özelliğini taşıyor. Habib, 8 Ağustos 2011'de Devlet Başkanı Beşşar Esed tarafından Savunma Bakanlığı görevinden alınmış, yerine Korgeneral Davud Raciha getirilmişti. 

AA

Son Güncelleme: 05.09.2013 08:18
Anahtar Kelimeler:
Habib Esed
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