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Eski Kosova Başbakanı Haradinaj serbest bırakıldı

Fransa'da gözaltına alınan eski Kosova Başbakanı Haradinaj serbest bırakıldı.

Eski Kosova Başbakanı Haradinaj serbest bırakıldı

Fransa'da gözaltına alınan eski Kosova Başbakanı Haradinaj serbest bırakıldı.

12 Ocak 2017 Perşembe 13:52
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Eski Kosova Başbakanı Haradinaj serbest bırakıldı

COLMAR

Colmar İstinaf Mahkemesi'nde görülen davada, Sırbistan'ın talebi doğrultusunda geçen hafta Basel-Mulhouse-Freiburg Havalimanı'nda gözaltına alınan eski Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj'ın serbest bırakılması yönünde karar verildi. Mahkeme, Sırbistan yönetiminden gerekli belgelerin beklendiğini ve bu süre içerisinde Haradinaj'ın adli kontrol altında tutulacağını açıkladı.

Kosova'daki savaşta UÇK'nın Dukagjin bölge komutanlığını yapan ve halen Kosova'nın Geleceği için İttifak (AAK) partisinin genel başkanlığı görevini sürdüren Haradinaj, Sırp makamlarınca çıkarılan uluslararası yakalama kararı nedeniyle 2015 yılında da Slovenya'da gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.

AA

Son Güncelleme: 12.01.2017 17:01
Anahtar Kelimeler:
Kosova BaşbakanıHaradinajSerbest
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