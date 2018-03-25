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Eski Katalan lider Puigdemont Almanya'da gözaltına alındı

Hakkında Avrupa çapında tutuklama emri bulunan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont Almanya'da gözaltına alındı.

Eski Katalan lider Puigdemont Almanya'da gözaltına alındı

Hakkında Avrupa çapında tutuklama emri bulunan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont Almanya'da gözaltına alındı.

25 Mart 2018 Pazar 19:03
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Eski Katalan lider Puigdemont Almanya'da gözaltına alındı

BRÜKSEL - Hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı olan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, Almanya'da gözaltına alındı.

Puigdemont'un avukatı Jaume Alonso-Cuevillas, haberi sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla duyurdu.

Cuevillas, Puigdemont'un Finlandiya'da yaptığı görüşmelerin ardından Belçika'ya dönmek üzere yola çıktığını, Danimarka üzerinden Almanya sınırına girdiğinde ise Alman polisi tarafından gözaltına alındığını açıkladı. 

Puigdemont'un Almanya'da bir karakolda iyi koşullar altında tutulduğunu aktaran avukat, kendisinin gerekli hukuki hazırlıkları yaptığını belirtti. 

İspanya Yüksek Mahkemesi, cuma günü Puigdemont ve firari dört siyasetçi hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarmıştı. 

Süreç

Hakkında, 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası soruşturma başlatılan Puigdemont, dört eski bakanla Belçika'ya kaçmıştı. Özerk yönetimlere müdahale etme imkanı veren Anayasa'nın 15'inci maddesini işleten merkezi hükümetin aldığı karar çerçevesinde 21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde, ayrılıkçı partiler çok az farkla hükümet kurma çoğunluğunu elde etmişti.

Katalonya Parlamentosu Başkanı Roger Torrent, görevden alınan Puigdemont'u özerk yönetim başkanlığı için yeniden aday göstermiş, 30 Ocak'ta da oylama yapılacağını duyurmuştu.

Ancak İspanya Anaysa Mahkemesinin Puigdemont'un ancak şahsen katılması durumunda başkanlık edebileceği yönündeki kararı sonrası, eski başkan geri adım atmış, yerine hapisteki Katalan sivil toplum liderlerinden Jordi Sanchez aday gösterilmişti ancak Sanchez'in de tahliye talebi reddedilince Turull'un adı gündeme gelmişti.

Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, 22 Mart'ta erken seçimden üç ay sonra başkanlık seçimi için toplanmıştı.

Oturumda, Puigdemont ile hapisteki Katalan sivil toplum liderlerinden Jordi Sanchez'in ardından adı ön plana çıkan ayrılıkçı Jordi Turull'un adaylığı ele alınmıştı.

Ancak oturuma kısa bir süre kala ayrılıkçı partilerden Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP), hükümet programının bağımsız bir devlet kurulmasını öngörmediği gerekçesiyle Turull'a destek vermeyeceğini açıklamıştı. Turull, seçilebilmek için yeterli oyu alamamıştı.

Yasa dışı bağımsızlık referandumu ve tek taraflı bağımsızlık ilanındaki rolleri nedeniyle aralarında Puigdemont'un da olduğu ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin "devlete isyan" suçlamasıyla yargılanmaları isteniyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Katalan LiderÖnce Vatan Gazetesi
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