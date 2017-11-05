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Eski Katalan lider Belçika polisine teslim oldu

Eski Katalan lider ve 4 bakanı Belçika polisine teslim oldu

Eski Katalan lider Belçika polisine teslim oldu

Eski Katalan lider ve 4 bakanı Belçika polisine teslim oldu

05 Kasım 2017 Pazar 18:08
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Eski Katalan lider Belçika polisine teslim oldu

Katalonya Özerk Yönetimi'nin eski Başkanı Carles Puigdemont ve 4 bakanı Belçika polisine teslim oldu.

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve 4 bakanının Belçika polisine teslim olduğu bildirildi.

Belçika devlet televizyon kanalı VRT NWS'nin haberinde, Puigdemont ve beraberindeki bakanlar Maria Aleu Serret, Antoni Oliveres Comin, Lluis Gordi Puig ve Clara Obiols'un Belçika polisine giderek teslim oldukları duyuruldu.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Puigdemont ve 4 bakanın bugün Belçika polisi tarafından gözaltına alınacağı iddia edilmişti. 

İspanya Ulusal Mahkemesi, Katalonya Özerk Yönetimi'nin tek taraflı bağımsızlık ilanındaki rolleri nedeniyle "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Puigdemont ve 4 bakanı hakkında Avrupa çapında tutuklama kararını resmi olarak dün Belçika Federal Savcılığına iletmişti. 

Puigdemont ve 4 bakan hafta başında haklarında tutuklama kararı çıkmadan Belçika'ya kaçmıştı.

Hakim karşısına çıkacaklar

Belçika Federal Savcılığı, Katalonya Özerk Yönetimi eski Başkanı Carles Puigdemont ve 4 bakanın sabah saatlerinde Belçika polisine teslim olduğunu teyit etti. 

Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Belçika Federal Savcılığı Sözcüsü Gilles Dejemeppe, "Bugün İspanyol yetkililer tarafından haklarında tutuklama emri çıkarılan 5 kişi Brüksel Federal Polisine teslim oldu. Söz konusu kişiler sabah saat 09.17'de gözaltına alındı." dedi.

Dejemeppe, Puigdemont ve 4 bakanın teslim olurken yanlarında avukatlarının bulunduğunu, gözaltına alınan bu kişilere haklarında Avrupa tutuklama emri olduğu yönünde bilgi verildiğini açıkladı. 

Hakim 24 saat içinde karar vermek zorunda

Belçika kanunları uyarınca Belçika Federal Savcılığının Avrupa tutuklama emrini uygulamak için bir soruşturma hakimi tayin edeceğini belirten Dejemeppe, "İlerleyen saatlerde bu 5 kişi, soruşturma hakiminin karşısına çıkarılacak. Soruşturma hakimi yarın sabah 09.17'ye kadar bu kişiler hakkında kararını vermek zorunda." diye konuştu.

Dejemeppe, soruşturma hakiminin 5 kişi hakkında tutuklama kararı alabileceğini ya da bu kişileri koşullu serbest bırakmaya hükmedebileceğini kaydetti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Katalonya Özerk YönetimiCarles PuigdemontBelçika
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