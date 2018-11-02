Eski Hırvat generalin intiharında suç bulunmadı

LAHEY

Hollanda Savcılığı (OM), geçen yıl Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki (ICTY) duruşma salonunda, savaş suçlusu eski Hırvat general Slobodan Praljak'ın intiharıyla ilgili ceza gerektirecek bir suç bulunmadığını bildirdi.

Savcılık, ICTY'de görülen "Prlic ve diğerleri" davasının 29 Kasım 2017'deki temyiz duruşmasında çıkan karar ve duruşma sırasında eski Hırvat general Slobodan Praljak'ın intiharıyla ilgili araştırmanın sonuçlandığını duyurdu.

OM tarafından yapılan açıklamada, Praljak'ın intiharıyla ilgili ceza gerektirecek bir suç bulunmadığı belirtilirken, başkalarından yardım almadığının tespit edildiği, tanıkların ifadelerine göre eski generalin ailesine bıraktığı veda mektubunda, suçlu bulunduğu takdirde intihar edeceğini yazdığı ifade edildi.

Açıklamada, Praljak'ın daha önce eşyalarını Hırvatistan'a gönderilmek üzere paketlediği ve çeşitli vesilelerle insanlara veda ettiği kaydedildi.

Araştırmada, Praljak'ın duruşma salonunda içtiği zehir potasyum siyanürün mahkeme salonuna nasıl getirildiğinin halen belirsiz olduğu ifade edildi.

Potasyum siyanüre sahip olmanın ilaç hukukuna göre cezası olmadığına dikkat çekilen açıklamada, bu maddenin muhafaza edilebileceğinden ve az miktarın bile ölümcül olduğundan dolayı Praljak'ın bu maddeyi uzun süredir yanında bulundurmuş olabileceği belirtildi.

Duruşma salonunda intihar etmişti

Eski general Praljak, geçen sene hakkındaki 20 yıl hapis cezasının açıklanmasının ardından savaş suçlusu olmadığını ve cezayı kabul etmediğini söyleyerek, duruşma salonunda zehir içmişti. Duruşmaya bir süre ara verilirken, Praljak'ın kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklanmıştı.

Hollanda Savcılığı, Praljak'ın kanında potasyum siyanür konsantrasyonu bulunduğunu bildirmişti.