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Eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan öldü

Eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan yaşamını yitirdi.

Eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan öldü

Eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan yaşamını yitirdi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 13:41
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Eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan öldü

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan yaşamını yitirdi.

Kofi Annan Vakfından yapılan açıklamada, eski BM Genel Sekreteri Annan'ın henüz teşhis konulamayan bir hastalık nedeniyle İsviçre'nin başkenti Bern'de tedavi gördüğü hastanede öldüğü bildirildi. Vakıf, Annan'ın ölümünden dolayı taziye mesajı yayımladı.

80 yaşındaki Annan'ın ölümüne ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de yaptığı açıklamada, "Annan'ın ölümünden derin üzüntü duyuyoruz. Annan sorunlara diyalogla yaklaştı, barış için hiç durmadan çalıştı ve hayatını buna adadı." ifadelerini kullandı.

Kofi Annan kimdir?

BM Genel Sekreterliği görevine getirilen ilk siyahi kişi olan Annan, 1997-2006 arasında bu görevi yürütmüştü.

Annan, Suriye iç savaşının 2. yılında, Mart 2012'de BM Suriye Özel Temsilcisi olarak, tarafların çatışmaları durdurmasını esas alan 6 maddelik bir çözüm planı sunmuştu. Annan, 3 ay sonra şiddet olaylarının artması nedeniyle başarısız olduğunu itiraf etmiş, Ağustos 2012'de BM Suriye Özel Temsilciliği görevinden istifa etmişti.

Gana'nın Kumasi şehrinde 8 Nisan 1938'de doğan Annan, eğitimini ABD ve İsviçre'de tamamladı.

Annan, 13 Aralık 1996'da Birleşmiş Milletlerin yedinci genel sekreteri olarak seçildi, 2001'de de Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Kofi Annan, 10 yıllık BM Genel Sekreterliği görevinden sonra, 1 Ocak 2007'de görevini Güney Koreli Ban Ki-mun'a devretti.

Eski BM Genel Sekreteri, Kıbrıs'ta tarafların uzlaşmasına zemin oluşturması amacıyla plan hazırlamıştı. Annan'ın hazırladığı plan, 11 Kasım 2002'de Türk ve Rum tarafına sunulmuş, 2004 yılında adada yapılan referandumda Rum tarafı "Hayır" dediği için hayata geçmemişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kofi AnnanBM
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