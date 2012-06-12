Esed'in bugünkü hedefi Humus

ANKARA

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, uzun bir zamandan beri yoğun operasyonların gerçekleştiği Humus kentinde güvenlik güçlerinin sabahtan bu yana çeşitli semtlere ağır silahlarla düzenlediği operasyonlarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını belirterek, top ve havan mermisinin yerleşim yerlerine düşmesi sonucu onlarca evin yıkıldığını, bazılarında ise yangın çıktığını kaydetti

Sahil kenti Lazkiye çevresi ve Haffe'de sabahtan bu yana düzenlenen operasyonlarda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve Haffe kentinin çevresinin güvenlik güçlerince kuşatılması nedeniyle halkın bölgeden kaçamadığını aktaran konsey, Deyr Ez Zor'da 3, Şam banliyölerinde ve İdlib'te 2'şer, Halep'te 5 ve Hama'da da bir kişi olmak üzere toplam ölü sayısının 27'ye yükseldiğini bildirdi.

Öte yandan, rejimin Annan ateşkes planını 870 noktada ihlal ettiğini ifade eden Suriye Genel Devrim konseyi, Humus'un Rastan, Lazkiye'nin Haffe ve Halep'in çevre beldelerindeki operasyonların yoğun bir şekilde devam ettiğini bildirdi.