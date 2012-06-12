Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Esed'in bugünkü hedefi Humus

Suriye'de güvenlik güçleri bugün ağırlıklı olarak Humus kentini vururken, yönetim karşıtlarına yönelik operasyonlarda 27 kişi hayatını kaybetti

Esed'in bugünkü hedefi Humus

Suriye'de güvenlik güçleri bugün ağırlıklı olarak Humus kentini vururken, yönetim karşıtlarına yönelik operasyonlarda 27 kişi hayatını kaybetti

12 Haziran 2012 Salı 16:20
378 Okunma
Esed'in bugünkü hedefi Humus

ANKARA

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, uzun bir zamandan beri yoğun operasyonların gerçekleştiği Humus kentinde güvenlik güçlerinin sabahtan bu yana çeşitli semtlere ağır silahlarla düzenlediği operasyonlarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını belirterek, top ve havan mermisinin yerleşim yerlerine düşmesi sonucu onlarca evin yıkıldığını, bazılarında ise yangın çıktığını kaydetti
Sahil kenti Lazkiye çevresi ve Haffe'de sabahtan bu yana düzenlenen operasyonlarda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve Haffe kentinin çevresinin güvenlik güçlerince kuşatılması nedeniyle halkın bölgeden kaçamadığını aktaran konsey, Deyr Ez Zor'da 3, Şam banliyölerinde ve İdlib'te 2'şer, Halep'te 5 ve Hama'da da bir kişi olmak üzere toplam ölü sayısının 27'ye yükseldiğini bildirdi.
Öte yandan, rejimin Annan ateşkes planını 870 noktada ihlal ettiğini ifade eden Suriye Genel Devrim konseyi, Humus'un Rastan, Lazkiye'nin Haffe ve Halep'in çevre beldelerindeki operasyonların yoğun bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

AA

Son Güncelleme: 12.06.2012 08:21
Anahtar Kelimeler:
Arap BirliğiSuriyeBMAnnanEsed
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ