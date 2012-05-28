El-Rebii, twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hula'da kadın ve çocukların öldürülmesinin bütün dünyayı dehşet içinde bıraktığını belirterek, "Esed'i öldürecek kişiye 450 bin dolar ödül vaat ediyoruz" ifadesini kullandı.
AA
Suudi Arabistan'ın önde gelen din adamlarından Ali el-Rebii, Beşşar Esed'in başına 450 bin dolar ödül koydu
El-Rebii, twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hula'da kadın ve çocukların öldürülmesinin bütün dünyayı dehşet içinde bıraktığını belirterek, "Esed'i öldürecek kişiye 450 bin dolar ödül vaat ediyoruz" ifadesini kullandı.
AA