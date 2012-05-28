İSTANBUL - Suudi Arabistan'ın önde gelen din adamlarından Ali el-Rebii, Suriye'nin Hula ilçesinde meydana gelen katliamdan sorumlu tuttuğu Devlet Başkanı Beşşar Esed'in başına 450 bin dolar ödül koydu.



El-Rebii, twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hula'da kadın ve çocukların öldürülmesinin bütün dünyayı dehşet içinde bıraktığını belirterek, "Esed'i öldürecek kişiye 450 bin dolar ödül vaat ediyoruz" ifadesini kullandı.

