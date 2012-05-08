Esed'e ateşkese uy çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'e, Nisan ayında anlaşmaya varılan ateşkese uyması çağrısında bulundu.

Westerwelle, bugün başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, arabulucu Kofi Annan'ın barış planında öngörülen şartların tümüyle yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Esed'i "zamana oynamaması" yönünde uyaran Westerwelle, yakın bir zamanda şartların yerine getirilmemesi durumunda, konunun BM Güvenlik Konseyi'nde yeniden ele alınacağını kaydetti.

Suriye'de yapılan parlamento seçimlerini de eleştiren Westerwelle, "Devam eden şiddet ve baskının ortasında seçim yapmak, bunu reform adımı olarak göstermek, bizim görüşümüze göre hiçbir şekilde uygun olmayan bir durum" şeklinde konuştu.