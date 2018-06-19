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Esed ve İran, Suriye'nin güneyinde operasyona hazırlanıyor

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran güçleri, ABD'nin uyarılarına rağmen güneydeki Dera ilinde muhaliflere karşı geniş çaplı yığınak yapıyor.

Esed ve İran, Suriye'nin güneyinde operasyona hazırlanıyor

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran güçleri, ABD'nin uyarılarına rağmen güneydeki Dera ilinde muhaliflere karşı geniş çaplı yığınak yapıyor.

19 Haziran 2018 Salı 10:20
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Esed ve İran, Suriye'nin güneyinde operasyona hazırlanıyor

ANKARA

ABD'nin uyarılarına rağmen Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin güneyindeki Dera'ya operasyon hazırlıkları sürüyor. Bölgeden çekilme süsü veren İran güçleri, her an başlaması beklenen sadırılara destek amacıyla rejim askerlerinin içine gizlendi.

Beşşar Esed rejimi güçleri, Suriye'nin güneyinde, ABD'nin Rusya ile müzakere ederek ilan ettiği güvenli bölgeye saldırı hazırlıklarına devam ediyor.

Muhalif kaynaklara göre, rejim güçleri dün gece geç saatlerde Dera'nın doğusundan muhaliflere saldırdı. Muhalifler saldırıyı püskürttü.

Geniş çaplı yığınak yapıyor

Rejim, dün gece en az 60 zırhlı aracı bölgeye sevk ederek yığınağını artırdı.

Esed rejimi, bölgeye Cumhuriyet Muhafızları, Ulusal Savunma Güçleri, Kaplan Güçleri, Filistin Özgürlük Ordusu, Kudüs Tugayları isimli birlikler ile 4., 7., 9.,14. ve 15. bölükler olarak adlandırılan milis unsurları sevk ediyor.

Çekilme yerine gizlenme

Öte yandan kaynaklar, geçen ay sonu İran destekli yabancı terörist savaşçıların bazı cephe hatları ve komuta merkezlerinden çekildiğini bildirmişti.

Ancak çekilmenin İsrail ve Ürdün'ün hassasiyetleri nedeniyle göstermelik olduğu, İran güçlerinin rejim birlikleri içine gizlendiği öğrenildi.

AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, Dera'da rejim bayrağı altında konuşlanan İran askeri ya da İran destekli gruplar ile bölgeleri şöyle:

- Dera merkez: Menşiyye mahallesinde İmam Hüseyin Tugayları, Secne mahallesinde Pakistan kökenli Zeynebiyyun Tugayları, Kaşif mahallesinde Besic Tugayları.

- Dera'nın kuzeyi: Muhaliflerin kontrolündeki Zimrin üssü ile Kafr Şam'ın karşısındaki noktalarda Lübnan Hizbullahı, Maşara mevki karşısında İran Devrim Muhafızları Ordusu.

- Dera'nın doğusu: Muhaliflerin kontrolündeki Buşra El Harir karşısındaki askeri üste Afgan kökenli Fatimiyyun Tugayları ve Lübnan Hizbullahı, Ta'lah hava üssünde muhaliflerin kontrolündeki Kerak karşısında İran Devrim Muhafızları Ordusu, Lübnan Hizbullahı, Irak kökenli Asaib Ehlil Hak.

- Dera'nın kuzeydoğusu: İzra benzin depolarında Irak Hizbullahı ile İran Devrim Muhafızları Ordusu, Alma kentine giden yol üzerindeki 49. Tabur'da Lübnan Hizbullahı ile Fatimiyyun.

ABD'nin uyarıları

Astana anlaşmaları kapsamında geçen yıl mayıs ayında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen Dera, iki ay sonra ABD ve Rus yönetimlerinin vardığı yeni anlaşmayla bir tür güvenli bölge ilan edilmişti.

ABD ve İngiltere, Ürdün ordusuyla işbirliği içinde yakın zamana kadar sınır hattındaki muhaliflere sağladığı yardımları, Rusya'yla anlaşmasından hemen sonra kesmişti.

Dera'ya yönelik rejim operasyonu konusunda Washington yönetimi, 27 Mayıs'ta rejimi uyarmış, Dışişleri Bakanı Heather Nauert, rejimin saldırı hazırlıklarını endişeyle izlediklerini bildirmişti.

Nauert, 14 Haziran'da uyarısını yineleyerek, "ABD, rejimin bu bölgedeki ateşkesi ihlal etmesi halinde gerekli önlemleri alacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
EsedİranSuriyeABDOperasyon
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