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Esed uluslararası hukukla alay ediyor

Fransa Dışişleri Bakanı Fabius, "Esed, insan hayatı ve uluslararası hukukla alay ediyor" dedi.

Esed uluslararası hukukla alay ediyor

Fransa Dışişleri Bakanı Fabius, "Esed, insan hayatı ve uluslararası hukukla alay ediyor" dedi.

26 Ağustos 2013 Pazartesi 08:38
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Esed uluslararası hukukla alay ediyor
PARİS

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Suriye’nin başkenti Şam'daki kimyasal saldırısına ilişkin, "Beşşar Esed'in insan hayatı ve uluslararası hukukla alay ettiğini" belirtti.

Le Figaro'ya konuşan Fabius, Suriye rejiminin inkarına rağmen, kimyasal saldırıyı Esed güçlerinin hazırladığına dair kanıtlar bulunduğunu, Cumhurbaşkanı François Hollande'ın da bu yönde açıklaması olduğunu bildirdi. "Eğer Suriye rejimi, ertelememiş olsaydı, Şam'da bulunan BM müfettişleri tarafından yapılacak soruşturmada bunun delilleri tespit edilebilirdi" değerlendirmesini yapan Fabius, Suriye’nin endişesi bulunduğunu ifade etti.

Fabius, "Esed, sadece insan hayatıyla değil, uluslararası hukuk ile de alay ediyor" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye’de kimyasal silah kullanılmasının "kırmızı çizgi" olduğu yönündeki açıklamalarını hatırlatan Fabius, "Zaman, güçlü bir tepki verme zamanıdır" görüşünü belirtti.

Fabius, BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye konusunda karar alamamasını da değerlendirerek, bazı üye ülkelerin muhalefeti nedeniyle Konsey'in saf dışı kalma riski bulunduğunu, bu durumda farklı yaklaşımların dikkate alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Avrupa’nın belli şartlar altında Suriye muhalefetine yönelik silah ambargosunu kaldırdığını anımsatan Fabius, ağır silahların kendine özel şartları bulunduğunu, evrensel değerlere sahip bir ülkenin kimyasal silah katliamını kabul etmeyeceğine inandığını dile getirdi.

Fabius, bu durumda “Cenevre II” Konferansı'nın başarısız olup olmayacağına ilişkin bir soruya ise Suriye'de sorunun çözümünün siyasi olduğunun altını çizerek, "böyle bir endişeden önce diyalog ortamının oluşmasının daha da zorlaştığı yanıtını verdi.

Fransa’nın "Cenevre II Konferansı'na yönelik önceliklerinde bir değişme olmadığını vurgulayan Fabius, insani boyutun önce geldiğini kaydetti.

Suriyeli binlerce çocuk öncelikli olmak üzere, siyasi öncelik de ele alınarak, uzlaşmayla Suriye’de tam yetkili geçici bir hükümet kurulması gerektiğini bildiren Fabius, gelişmelere göre Suriye’deki duruma ilişkin yaklaşımların da değişebileceğini, dış destek alan rejimin daha uzun direneceğini ancak çatışmaların bölgesel ve uluslararası düzeye dönüştüğü uyarısı yaptı.

Bu arada bazı terörist grupların kabul edilemez tutum ve davranışlarının olduğunu kaydeden Fabius, "Tüm gelişmeler karmaşık hale gelse de bizim çizgimiz aynı kaldı" görüşünü aktardı.

AA

Son Güncelleme: 26.08.2013 08:39
Anahtar Kelimeler:
Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius
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