ŞAM



Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR), Şam yönetimine bağlı güçlerin yönetim karşıtlarına yönelik hava ve karadan gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda İdlib kentinde 54, Halep'te 38, Şam'ın banliyölerinde 23, Humus'ta 8, Hama'da 7, Dera kentinde 2 ve Lazkiye'de 1 olmak üzere 133 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.



Ölenler arasında 10'ar kadın ve çocuğun da yer aldığını aktaran SNHR, operasyonlar sırasında çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.



Bu arada Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), rejim güçlerine ait savaş uçaklarının Halep'in Firdevs bölgesindeki yerleşim yerlerini hedef alan bombardımanında çok sayıda evin yıkıldığını ve enkaz altında kalanlara iş makineleri yardımıyla ulaşılmaya çalışıldığını aktardı. SRGC, rejimin kentin Urum Kebir beldesine düzenlediği saldırıda ise kullanılan silahların etkisiyle onlarca kişinin vücudunda yanıklar oluştuğunu kaydetti.



Esed güçlerinin Şam'ın Berze ve Kufr Batna bölgesini füzelerle vurduğunu ve bölgeden siyah dumanların yükseldiğini ileten SRGC, orduya ait savaş uçaklarının İdlib'in Eriha kasabasını "TNT" patlayıcı dolu varil bombasıyla vurmasında onlarca evin yıkıldığını ifade etti.



Öte yandan Suriye resmi haber ajansı SANA, güvenlik güçlerinin çeşitli kentlerde gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda aralarında yabancı uyrukluların da yer aldığı çok sayıda silahlı grubu etkisiz hale getirdiğini duyurdu.





AA