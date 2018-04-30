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Esed rejiminin askeri üsleri vuruldu

Esed rejiminin Halep ve Hama'daki askeri üslerine saldırı düzenlendi. İran kaynakları üslerde İranlı güçlerin zaiyat verdiğini bildirdi.

Esed rejiminin askeri üsleri vuruldu

Esed rejiminin Halep ve Hama'daki askeri üslerine saldırı düzenlendi. İran kaynakları üslerde İranlı güçlerin zaiyat verdiğini bildirdi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 13:22
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Esed rejiminin askeri üsleri vuruldu

Suriye'de, Beşşar Esed rejiminin Hama ve Halep'teki askeri üslerine saldırı düzenlendi.

Hama'daki AA muhabiri, bölgede rejime ait "47. Alay" adıyla bilinen askeri noktanın vurulduğunu, büyük bir patlama ve yangın meydana geldiğini bildirdi.

Rejime ait haber ajansı SANA da dün 22.30 sularında rejimin Halep ve Hama'daki iki askeri üssüne füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırıda çok sayıda kişi öldü

Her iki üste İran destekli unsurların bulunduğuna yer veren İran'ın yarı resmi haber ajanslarından İSNA'nın haberine göre ise saldırıda en az 18'i İranlı güçlerden olmak üzere çok sayıda kişi öldü.

Daha önce de Humus ve Şam'da rejime ait ve İran destekli güçlerin konuşlu olduğu üslere füze saldırıları düzenlenmişti.

Rejim ve İran kaynakları, saldırıların İsrail tarafından düzenlendiğini savunmuştu.

İsrailli yetkililer ise saldırıları inkar ya da teyit eden açıklamalar yapmaktan kaçınıyor.

İsrail, Suriye üzerindeki askeri hava faaliyetlerini Rusya ile koordine ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Beşşar Esed Rejimi
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