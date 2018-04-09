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Esed rejiminden üslerine saldırı iddiası

Suriye'deki Esed rejimi, Humus'taki T 4 ve Şayrat hava üslerine yabancı güçlerce füze saldırısı yapıldığını iddia etti.

Esed rejiminden üslerine saldırı iddiası

Suriye'deki Esed rejimi, Humus'taki T 4 ve Şayrat hava üslerine yabancı güçlerce füze saldırısı yapıldığını iddia etti.

09 Nisan 2018 Pazartesi 10:04
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Esed rejiminden üslerine saldırı iddiası

Beşşar Esed rejimi, bazı hava üslerine yabancı güçler tarafından saldırı düzenlendiğini iddia etti.

Rejimin haber ajansı SANA, saat 04.00 sularında Humus'taki T 4 hava üssüne füze saldırısı düzenlendiğini, ölü ve yaralıların olduğunu öne sürdü.

Rejim kaynakları, yine Humus'taki Şayrat üssüne saldırıldığına ilişkin iddialar ortaya attı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christopher Sherwood, yaptığı açıklamada, "Bizim yaptığımıza dair haberler doğru değil. Suriye'de herhangi bir hava saldırısı yaptığımızı teyit edemem." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu sözcülüğü ise bu konuda açıklama yapamayacaklarını belirtti.

T 4 ve Şayrat, rejimin özellikle son dönemde Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırılarını düzenleyen uçakların kalktığı üsler olarak biliniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Beşşar Esed RejimiEsed Rejimi
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