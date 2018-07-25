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Esed rejiminden Türkmendağı'na saldırı hazırlığı

Esed rejimi ve destekçileri Suriye'nin Lazkiye iline bağlı ve "gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içindeki Türkmendağı'na saldırmaya hazırlanıyor.

Esed rejiminden Türkmendağı'na saldırı hazırlığı

Esed rejimi ve destekçileri Suriye'nin Lazkiye iline bağlı ve "gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içindeki Türkmendağı'na saldırmaya hazırlanıyor.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:23
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Esed rejiminden Türkmendağı'na saldırı hazırlığı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi İran destekli yabancı gruplar, Lazkiye ilinin kuzeyinde, "gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içindeki Türkmendağı'na saldırmak için askeri yığınak yapıyor.

AA muhabirinin muhaliflere yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Esed rejimi ve destekçisi İran'ın komutasındaki yabancı terörist gruplar ve başını terörist Mihraç Ural'ın çektiği THKP-Acilciler grubu, Türkmendağı'nı tamamen ele geçirmeye yönelik hazırlık yapıyor.

Bölgede rejimle mücadele eden muhalif gruplardan İkinci Sahil Tümeni komutanı İzzet Baldır AA'a yaptığı açıklamada, "Esed rejimi, İran'a bağlı yabancı gruplar ve Banyas katliamın sorumlusu THKP - Acilciler elebaşı Mihraç Ural ve ekibi, mevzilerimizi tespit etmeyi hedefleyen top atışları düzenliyor. Ayrıca cephe hattında keşif devriyesi yapıyorlar." dedi.

Türkmendağı'nın Hatay sınırına hakim, Lazkiye-İdlib illeri geçiş güzergahında bulunmasıyla stratejik önemi olduğunu vurgulayan Baldır, "Yüzyıllardır bu topraklar bizim. Düşmanımız kim olursa olsun bu toprakları korumak bizim vazifemizdir. Kanımızın son damlasına kadar bu mücadeleye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Rejim güçleri ağır silah ve mühimmat yığınağı yapıyor

Rejim güçleri, Türkmendağı yakınlarındaki Fırınlık bölgesi, İdlib ve Lazkiye arasındaki Kızıldağ hattı ve civardaki bazı noktalara ağır silah ve yüklü miktarda mühimmat yığınağı yapıyor.

2012 yılının sonundan itibaren özelikle Türkmendağı'na saldırılar düzenleyen İran destekli Haşdi Şabi'nin bileşenlerinden Irak Hizbullahı ve Esed rejiminin Kaplan Kuvvetleri isimli milis gücünün bölgeyi ele geçirmek için 3 toplantı yaptığı öğrenildi.

Muhalif kaynaklar, Türkmendağı'nın Ubin ve Naciye bölgelerine yığınak yapan rejim ve destekçilerinin bu hattı keserek bölgeyi kuşatma altına almayı planladığı değerlendiriyor.

Esed rejimi 2015'in son aylarında Rusya'nın hava desteğiyle Türkmendağı'nın yüzde 85'i ele geçirmişti. Bölgede yaşayan 20 bin civarında Türkmen ve Arap, Türkiye göç etmek zorunda kalmıştı.

Türkmendağı'nda muhaliflerin elinde Çümeren, Kelez, İsapınarı, Sallur, Yamadı, Karamanlı köyleri ile Zeytincik, Ciptoroz, Kalaba çiftlikleri bulunuyor.

Lazkiye ilinin kuzeyindeki Türkmendağı, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu İdlib ve komşu illerde çatışmaların yoğun olduğu alanları kapsayan gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Beşşar EsedSuriyeTHKP-AcilcilerTürkmendağı
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