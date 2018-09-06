Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93717
ALTIN
255.363
DOLAR
6.6181
STERLİN
8.5525
EURO
7.6910
A Milli Erkek Basketbol Takımı Almanya'da parkeye çıkıyor
A Milli Erkek Basketbol Takımı...
İran'dan nükleer tehdit
Son Dakika
İran'dan nükleer tehdit
Bakan Selçuk Arjantin'e gitti
Son Dakika
Bakan Selçuk Arjantin'e gitti
Filistin Paraguay’da büyükelçilik açıyor
Son Dakika
Filistin Paraguay’da büyükelçilik açıyor
Trump'tan Kanada'ya tehdit
Trump'tan Kanada'ya tehdit

Esed rejiminden İdlib'e topçu saldırısı

Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği topçu saldırılarında bir sivil hayatını kaybetti, iki sivil yaralandı.

Esed rejiminden İdlib'e topçu saldırısı

Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği topçu saldırılarında bir sivil hayatını kaybetti, iki sivil yaralandı.

06 Eylül 2018 Perşembe 11:35
0 Okunma
Esed rejiminden İdlib'e topçu saldırısı

İDLİB

Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı birliklerin İdlib ilinin güneyine düzenlediği topçu saldırılarında bir sivil yaşamını yitirdi, iki sivil yaralandı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Esed rejimi, sabah saatlerinde İdlib'in Temania, Tuh, Breysa ve Huveyin köylerine topçu saldırısı düzenledi.

Sivil yerleşimleri hedef alan saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, ikisi yaralandı.

İki gün önce de İdlib'in batısı ve güneybatısına Rus savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolünde bulunan İdlib'in 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmesine karşın rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Esed RejimiİdlibSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı
Türkiye Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı
'İdlib'e hava saldırısı bölgede travmatik süreçlere sebep olabilir'
'İdlib'e hava saldırısı bölgede travmatik süreçlere sebep olabilir'
ABD'nin UNRWA kararı Lübnan'ı endişelendiriyor
ABD'nin UNRWA kararı Lübnan'ı endişelendiriyor
Kuzey Kore lideri Kim sözünü yineledi
Kuzey Kore lideri Kim sözünü yineledi
KKTC'den Hollanda ve Fransa'ya tepki
KKTC'den Hollanda ve Fransa'ya tepki
Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 8 ölü
Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 8 ölü
İran'dan nükleer tehdit
İran'dan nükleer tehdit
Filistin Paraguay’da büyükelçilik açıyor
Filistin Paraguay’da büyükelçilik açıyor
Trump'tan Kanada'ya tehdit
Trump'tan Kanada'ya tehdit

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ