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Esed rejimi yetkilisinin AP'ye girişi yasaklandı

AP Başkanı Tajani, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sosan'ın parlamentoya girişini yasakladı, Suriye rejimi lehine bir konferansı iptal etti.

Esed rejimi yetkilisinin AP'ye girişi yasaklandı

AP Başkanı Tajani, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sosan'ın parlamentoya girişini yasakladı, Suriye rejimi lehine bir konferansı iptal etti.

07 Nisan 2017 Cuma 16:56
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Esed rejimi yetkilisinin AP'ye girişi yasaklandı

BRÜKSEL

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eyman Sosan'ın parlamentoya girişini yasakladı.

Esed rejiminin kimyasal silah kullanarak, onlarca sivili öldürmesine bir tepki de AP'den geldi. AP Başkanı Tajani, 10 Nisan'da parlamentoda düzenlenmek istenen rejim yanlısı Suriye konferansını iptal etti.

AP Sözcüsü Jaume Duch, konferansa konuşmacı olarak katılacağı açıklanan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sosan'ın parlamentoya girişinin Tajani tarafından yasaklandığını duyurdu. Sözcü, iptalin gerekçesini, "son kimyasal silah saldırısı ve sonrasındaki gelişmeler" olarak açıkladı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
EsedAPGirişYasak
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