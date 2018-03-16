Esed rejimi ve destekçileri Doğu Guta'da 40 sivili öldürdü

Doğu Guta'nın Kefer Batna ilçesinde Esed rejimi ve destekçilerinin pazar yerine düzenlediği hava saldırısında en az 40 sivil hayatını kaybetti.
AA
Doğu Guta'nın Kefer Batna ilçesinde rejim ve destekçilerinin pazar yerine düzenlediği hava saldırısında en az 40 sivil hayatını kaybetti.
Doğu Guta'nın Kefer Batna ilçesinde rejim ve destekçilerinin pazar yerine düzenlediği hava saldırısında en az 40 sivil hayatını kaybetti.
Doğu Guta'nın Kefer Batna ilçesinde Esed rejimi ve destekçilerinin pazar yerine düzenlediği hava saldırısında en az 40 sivil hayatını kaybetti.
AA