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Esed rejimi 'varil' bombasıyla can almayı sürdürüyor

Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejiminin Ocak-Ekim döneminde düzenlediği hava saldırılarında en az 5 bin 318 varil bombası kullandığını açıkladı.

Esed rejimi 'varil' bombasıyla can almayı sürdürüyor

Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejiminin Ocak-Ekim döneminde düzenlediği hava saldırılarında en az 5 bin 318 varil bombası kullandığını açıkladı.

09 Kasım 2017 Perşembe 12:25
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Esed rejimi 'varil' bombasıyla can almayı sürdürüyor

ANKARA

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin Suriye'de bu yılın Ocak-Ekim döneminde en az 5 bin 318 varil bombası attığını duyurdu.

SNHR'nin raporunda, rejim güçlerinin bu yılın geride kalan 10 ayında en az 5 bin 318 varil bombası attığı belirtildi.

Raporda, rejimin ocakta en az 634, şubatta 502, martta 495, nisanda 938, mayısta 412, haziranda bin 271, temmuzda 224, ağustosta 92 , eylülde 216 varil bombası kullandığı açıklandı.

SNHR raporunda rejim güçlerine bağlı helikopterlerden geçen ay atılan en az 534 varil bombası nedeniyle 3'ü çocuk 6 sivilin öldüğü bildirildi.

Rejimin varil bombalarını sistematik ve yaygın olarak kullandığı vurgulanan raporda, rejimin insanlığa karşı suç işlediği değerlendirmesi yapıldı.

Raporda rejime silah ambargosu uygulanması gerektiğine işaret ederek, para ve silah desteği sağlayan kişi ve kurumların da yargılanması çağrısı yapıldı.

Maliyeti 50 dolar, etkisi büyük

Rejim, düşük maliyet ve büyük yıkım etkisi nedeniyle varil bombalarını tercih ediyor. Bu bombalarla çoğunlukla sivil alanları hedef alan rejim, en yüksek can kaybının ortaya çıkmasını hedefliyor. İçine doldurulan patlayıcı miktarına göre varil, 50-200 metrelik alanda tahribata neden oluyor.

Atılış şekli, askeri terminolojide "serbest düşüş ilkesi" olarak tanımlanan varil bombaları, yerleşim yerlerine verdikleri hasarla sivilleri göçe zorluyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Esed RejimiVaril BombasıSuriye İnsan Hakları Ağı
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