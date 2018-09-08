Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93274
ALTIN
246.399
DOLAR
6.3775
STERLİN
8.2787
EURO
7.3714
Esnaf sayısı arttı
Esnaf sayısı arttı
'Anons' Venedik'ten ödül aldı
'Anons' Venedik'ten ödül aldı
BM'den İdlib açıklaması
BM'den İdlib açıklaması
Doğadaki saklı cennet
Doğadaki saklı cennet
Van'a hayran kaldılar
Van'a hayran kaldılar

Esed rejimi varil bombasından vazgeçmiyor

SNHR, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin geçen ay sivil yerleşimleri 67 kez varil bombasıyla hedef aldığını duyurdu. Rejim güçlerinin bu yılın ocak-ağustos döneminde kullandığı toplam varil bombası sayısı ise 3 bin 503'ü buldu.

Esed rejimi varil bombasından vazgeçmiyor

SNHR, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin geçen ay sivil yerleşimleri 67 kez varil bombasıyla hedef aldığını duyurdu. Rejim güçlerinin bu yılın ocak-ağustos döneminde kullandığı toplam varil bombası sayısı ise 3 bin 503'ü buldu.

08 Eylül 2018 Cumartesi 11:44
0 Okunma
Esed rejimi varil bombasından vazgeçmiyor

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin ülkenin farklı bölgelerindeki sivil yerleşimlere geçen ay düzenlediği saldırılarda en az 67 kez varil bombası kullandığını açıkladı.

SNHR, Esed rejiminin, muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlere ağustosta düzenlediği varil bombası saldırılarına ilişkin raporunu yayımladı. Raporda, rejim güçlerinin geçen ayki saldırılarda en az 67 kez varil bombası kullandığı ve bu saldırılarda 2'si çocuk, 1'i kadın 7 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rejim güçlerinin geçen ay İdlib'e 53, Dera'ya 8, Hama'daki sivil yerleşimlere de 6 kez varil bombası saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde rejim güçlerinin kullandığı toplam varil bombası sayısı ise 3 bin 503 olarak açıklandı.

Varil bombalarının maliyeti düşük, etkisi büyük

Rejim, düşük maliyetine (yaklaşık 50 dolar) karşın büyük yıkım etkisi nedeniyle varil bombalarını tercih ediyor.

Bu bombalarla çoğunlukla sivil alanları hedef alan rejim, en yüksek can kaybının ve büyük yıkımların ortaya çıkmasını hedefliyor. İçine doldurulan patlayıcı miktarına göre bombalar, 50-200 metrelik alanda tahribata neden oluyor.

Atılış şekli askeri terminolojide "serbest düşüş ilkesi" olarak tanımlanan varil bombaları, yerleşim yerlerine verdikleri hasarla sivilleri göçe zorluyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suriye İnsan Hakları AğıEsed Rejimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Basra'da dünkü olayların bilançosu: 3 ölü, 50 yaralı
Basra'da dünkü olayların bilançosu: 3 ölü, 50 yaralı
New York Times'ta isimsiz makaleyi yayınlayan editörden açıklamalar
New York Times'ta isimsiz makaleyi yayınlayan editörden açıklamalar
Kolombiya Filistin’i tanıma kararında geri adım atmayacak
Kolombiya Filistin’i tanıma kararında geri adım atmayacak
Putin, Hamaney ile görüştü
Putin, Hamaney ile görüştü
Tahran bildirisi yayımlandı
Tahran bildirisi yayımlandı
'İdlib'in mevcut statüsünün muhafazası hayati önem taşıyor'
'İdlib'in mevcut statüsünün muhafazası hayati önem taşıyor'
BM'den İdlib açıklaması
BM'den İdlib açıklaması
Irak Meclisi yarın Basra için 'acil' toplanacak
Irak Meclisi yarın Basra için 'acil' toplanacak
Esed rejiminin kimyasal silah sabıkası kabarık
Esed rejiminin kimyasal silah sabıkası kabarık

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ