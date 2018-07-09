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Esed rejimi Ürdün sınırına yerleşti

Suriye'nin güneyindeki askeri muhaliflerin Rusya ile vardıkları anlaşmanın ardından, Esed rejimi ve destekçileri Ürdün sınırının büyük kısmını ele geçirdi.

Esed rejimi Ürdün sınırına yerleşti

Suriye'nin güneyindeki askeri muhaliflerin Rusya ile vardıkları anlaşmanın ardından, Esed rejimi ve destekçileri Ürdün sınırının büyük kısmını ele geçirdi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 12:17
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Esed rejimi Ürdün sınırına yerleşti

DERA/ANKARA - MUHAMMED MİSTO/ADHAM KAKO 

Suriye'nin güneybatısında yer alan Dera ilindeki askeri muhaliflerin Rusya ile geçen hafta vardığı ateşkes anlaşmasının ardından Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, ülkenin Ürdün sınırı hattının büyük bir kısmını ele geçirdi.

Esed rejimi ve destekçilerinin 20 Haziran'da Suriye'nin güneyine Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmasının ardından 6 Temmuz'da Rusya ve askeri muhalifler, Suriye'nin güneyindeki bölgelerde kalıcı bir ateşkes anlaşmasına varmıştı.

Varılan anlaşmanın ilk şartı olan karşılıklı çatışmaların son bulması hükmü büyük ölçüde yürürlüğe konulurken, rejim güçleri ve destekçileri Ürdün sınırındaki Nasib Sınır Kapısı'na girdi ve Ürdün sınır hattının yaklaşık yüzde 85'ni ele geçirdi.

Rejim ve destekçilerinin sınır hattında ilerlemesinin ardından, saldırılardan kaçarak sınır hattına sığınan yüzbinlerce sivilin büyük bir kısmı yeniden iç bölgelere geçmek zorunda kaldı.

Başkent Şam'dan Ürdün sınırına uzanan yolu güvence altına almaya çalışan rejim ve destekçileri, anlaşmada belirtilen bazı şartlara uymayarak ve Rus askeri birlikleriyle hareket etmeyerek Şam-Amman yolundaki bazı beldeleri ele geçirdi.

İl merkezi ve doğu kırsalında ağır silahlar teslim edildi

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından, Dera il merkezi ve doğu kırsalındaki askeri muhalifler ellerindeki ağır silahları teslim etti. Böylece bölgedeki askeri grupların elinde sadece hafif silahları kaldı.

Anlaşmanın ardından askeri grupların bir kısmı ise Dera'nın batı kırsalı ve Kunaytra tarafına çekildi.

Askeri muhaliflerden edinilen bilgiye göre, ateşkesin Dera'nın batı kırsalı ve Kuneytra illerinde de geçerli olup olamayacağı belirsizliğini koruyor.

Söz konusu bölgelerle ilgili henüz bir anlaşmanın sağlanamadığı ve askeri grupların ellerindeki ağır silahları teslim etmediği öğrenildi.

Öte yandan kaynaklar, Rusya'nın bölgeden ayrılmak isteyen askeri grupların zorunlu göçünü ertelemeye çalıştığına dikkati çekiyor.

Rejim güçleri ve destekçileri, ülkenin güneybatısındaki Dera'da 10 Haziran'dan itibaren muhaliflerin elinde bazı noktaları ele geçirmiş, 20 Haziran'da da Rusya'nın hava saldırıları başlamıştı.

Bölgedeki sivil savunma ekipleri, saldırılarda yerlerinden edilen sivil sayısının 350 bini aştığını bildirmişti.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu.

Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. Ardından ABD, bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Esed RejimiÜrdün
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