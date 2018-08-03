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Esed rejimi, Şam'da drone saldırısını engellediğini öne sürdü

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA, Şam'ın batısında tanımlanamayan düşman bir hedefin saldırısını önlediklerini iddia etti.

Esed rejimi, Şam'da drone saldırısını engellediğini öne sürdü

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA, Şam'ın batısında tanımlanamayan düşman bir hedefin saldırısını önlediklerini iddia etti.

03 Ağustos 2018 Cuma 10:02
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Esed rejimi, Şam'da drone saldırısını engellediğini öne sürdü

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, başkent Şam'ın batısında "düşman bir hedefin" saldırısını engellediklerini ileri sürdü.

Rejimin haber ajansı SANA'ya göre, dün gece saatlerinde hava savunma sistemlerinin Şam'ın batısında tanımlayamayan bir hedefi yok ederek, saldırısını engellediğini iddia etti.

SANA, hedefe ilişkin detay vermezken, rejime yakın bazı medya kuruluşları, savunma sistemlerinin Şam'ın Katana bölgesinde İsrail'e ait iki "drone"u yok ettiğini öne sürdü.

İsrail'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, son 3 ay içinde Suriye'nin Humus, Kuneytra, Dera ve Şam'da rejim ve destekçisi İran'a ait askeri noktalara saldırılar düzenlemişti.

Rejim güçleri, geçen ayın başında önce Ürdün sınırını ele geçirmiş, ardından İsrail sınırına yönelmişti.

Geçen hafta, rejim güçleri, 1974'teki ateşkes anlaşmasında belirlenen hattın Suriye tarafındaki kısmını kontrolüne almış, bölgedeki muhalifler tahliye edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeEsed RejimiŞamSana
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