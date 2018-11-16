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Esed rejimi mutabakata rağmen İdlib'i vurmaya devam ediyor

Esed rejimi ve destekçileri, Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesin korunması için varılan mutabakata rağmen bölgeye saldırılarını sürdürüyor.

Esed rejimi mutabakata rağmen İdlib'i vurmaya devam ediyor

Esed rejimi ve destekçileri, Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesin korunması için varılan mutabakata rağmen bölgeye saldırılarını sürdürüyor.

16 Kasım 2018 Cuma 12:36
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Esed rejimi mutabakata rağmen İdlib'i vurmaya devam ediyor

İDLİB

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar, ateşkesin korunması için varılan Soçi mutabakata rağmen "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere saldırılarını sürdürüyor.

Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde yer alan ve Soçi mutabakatına göre ağır silahlardan arındırılan bölgedeki sivil yerleşimlere ağır silahlarla saldırı düzenliyor.

Esed rejimi ve destekçileri, gece ve sabah Hama'nın kuzeyindeki Latamne, Marekve, Ziyara ve Sirmaniye köylerine ve Lazkiye'de Türkmendağı'nda topçu saldırısı düzenledi.

Saldırılarla ilgili ölü veya yaralı bilgisi henüz bulunmuyor.

Soçi mutabakatından bu yana 25 sivil hayatını kaybetti

17 Eylül'de imzalanan Soçi mutabakatından bu yana rejimin saldırılarında toplam 25 sivil yaşamını yitirdi, onlarca sivil yaralandı.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken, askeri muhalifler ise mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.

Anahtar Kelimeler:
İdlibEsed Rejimi
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