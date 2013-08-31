Esed rejimi mühimmat depolarını boşaltıyor

ŞAM



Esed rejiminin Humus'un Tedmur ilçesinde bulunan askeri havaalanındaki mühimmat depolarını başka bir bölgeye taşıdığı bildirildi.



Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi (LCC), Şam yönetimine bağlı ordu birliklerinin ülkenin iç kesimlerinde yer alan Humus'a bağlı Tedmur ilçesindeki askeri havaalanından 40'tan fazla füze taşıyan araçla ayrıldığını belirtti.



LCC, füze ve askeri mühimmatın nereye taşındığına ilişkin bilgi vermedi.



Suriye'ye olası bir müdahele konusunun konuşulduğu günden bu yana rejim güçlerinin silah depolarını yer altına veya farklı bölgelere taşıdığı ifade ediliyor.





AA